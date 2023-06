Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării anunţă ”AIM HIGHER ROMANIA”, cel mai mare eveniment din România dedicat explorării spaţiului cosmic, care va avea loc în perioada 11-14 iunie, la Bucureşti şi la care vor participa astronauţii Nicole Stott, Dumitru Prunariu, Sara Sabry – primul şi singurul astronaut din Africa, Michael Lopez-Allegria, NASA şi astronaut Axiom (online) şi dr. Soyeon Yi, primul şi singurul astronaut din Coreea de Sud, specializat în biotehnologie (online), potrivit news.ro.

”Space for a Better World şi OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, organizează în perioada 11-14 iunie, la Bucureşti, evenimentul AIM HIGHER ROMANIA, cu participarea extraordinară a următorilor astronauţi: Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist, Dumitru Prunariu – cosmonaut român, Sara Sabry – primul şi singurul astronaut din Africa, Michael Lopez-Allegria, NASA şi astronaut Axiom (online) şi dr. Soyeon Yi, primul şi singurul astronaut din Coreea de Sud, specializat în biotehnologie (online)”, se arată în anunţul Ministerului Cercetării.

Zilele de 11-12 iunie vor fi parte dintr-un eveniment public, găzduit şi organizat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, POLI SpaceFEST, cel mai mare eveniment din România dedicat explorării spaţiului cosmic şi oportunităţilor pe care acesta le oferă. Evenimentul va include de la întâlniri organizate pentru publicul prezent la POLI SpaceFEST cu cei trei astronauţi prezenţi, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, activităţi practice şi construirea unei opere de artă spaţială uriaşă pe terenul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, până la traiectorii pentru o carieră în domeniul spaţial, concursuri pentru elevi şi studenţi sau activităţi pentru întreaga familie, tehnologii inovative, experienţe spaţiale cu ajutorul VR şi AR, demonstraţii de robotică, rachete. (Accesul este liber pentru reprezentanţii presei).

Ministerul arată că ziua de 13 iunie va fi organizată la Palatul Parlamentului şi va cuprinde B2B Space & Tech Innovation Summit cu discuţii în grup care evidenţiază subiecte precum afacerile spaţiale, antreprenoriatul, agricultura, energia, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, dezvoltarea de afaceri şi oportunităţi de investiţii, dezvoltarea forţei de muncă, precum şi discuţii despre incluziune în spaţiu şi despre tehnologia necesară.

Ziua de 14 iunie, GALA AIM HIGHER, cu tema „Cosmic Chic” va include o ceremonie de premiere pentru fiecare astronaut prezent la eveniment.