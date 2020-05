Ministrul Agriculturii ANUNȚĂ data PÂNĂ la care se depun dosarele pentru Programul 'Tomata'

Legumicultorii pot depune dosarele pentru Programul "Tomata" până la data de 15 mai 2020, iar termenul de livrare a producţiei este de 15 iunie, suma totală alocată acestui program fiind de 40 de milioane de euro, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-un briefing de presă.

Până în prezent au fost depuse 5.874 de dosare în Programul "Tomata", cele mai multe în judeţele consacrate, precum Olt, Dolj şi Giurgiu.

" Când am lansat aceste două programe - Tomata şi Usturoiul - am venit cu nişte măsuri în plus care să ne certifice că atât tomatele cât şi usturoiul care sunt produse şi obţinute prin aceste programe de sprijin sunt sănătoase, în primul rând, şi am cerut ca beneficiarii să conducă un registru cu tratamente. Pe de altă parte, am propus un control mai riguros atât la rodire cât şi la recoltare, când se preiau dosarele respective, pentru că am constatat că în unele judeţe au fost depuse şi dosare fictive. Deci au fost beneficiari care practic nu trebuiau să primească sumele destinate celor care cultivau într-adevăr tomate în spaţii protejate. Astfel, termenul de depunere este 15 mai 2020 pentru programul "Tomata", iar termenul de livrare a producţiei este 15 iunie. În cazul Programului " Usturoiul" este 15 mai, de asemenea, termenul de depunere a cererilor, iar livrarea producţiei se face în perioada 1 iulie - 20 noiembrie", a spus Oros, relatează Agerpres.

El a precizat că a solicitat ca, acolo unde sunt mai mult de 500 de beneficiari într-un judeţ, controalele să se facă atât la începutul rodirii cât şi la evaluarea producţiei, iar unde sunt mai puţini, Direcţiile Agricole Judeţene (DAJ) vor avea posibilitatea să facă un singur control, fie la începutul rodirii, fie la evaluarea producţiei.

"Sigur că datorită restricţiilor impuse din cauza pandemiei am venit cu câteva precizări în ceea ce priveşte controalele care trebuie făcute precum şi la preluarea dosarelor. Analizând ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar şi cererile depuse până acum (...) am solicitat colegilor noştri de la Direcţiile Agricole ca acolo unde sunt câteva sute sau câteva mii de cereri într-o comună să se deplaseze la sediul Primăriei şi acolo să preia cererile, dacă beneficiarii nu reuşesc să îşi depună cererile în sistem online, aşa cum am cerut imediat după instalarea stării de urgenţă. Acolo unde sunt mai mult de 500 de beneficiari într-un judeţ se vor face controale atât la începutul rodirii cât şi la evaluarea producţiei, iar unde sunt mai puţini, cei din DAJ-uri vor avea posibilitatea să facă un singur control, fie la începutul rodirii, fie la evaluarea producţiei. Sigur ne bazăm pe responsabilitatea şi pe buna credinţă a beneficiarilor şi toţi cei care lucrează corect şi sunt responsabili să beneficieze de această măsură", a subliniat şeful MADR.

Până în prezent, din datele anunţate de Oros au fost depuse 5.874 de cereri de către beneficiarii Programului "Tomata", iar judeţele care au cel mai mare număr de solicitanţi sunt cele consacrate: Olt - 16.000, Dolj - 11.000, Giurgiu - 664, Prahova - 404, Ilfov - 351. Pe Programul "Usturoiul" au fost depuse cereri în judeţele Olt - 81, Teleorman - 50, Buzău - 45 şi Arad - 31.

Întrebat cum au fost descoperite dosarele fictive despre care a făcut referire, ministrul a subliniat că în judeţul Olt angajaţii DAJ-urilor au sesizat acest lucru.

"În judeţul Olt au fost angajaţi ai DAJ Olt care au sesizat acest lucru: dosare respinse de un anumit lucrător apoi au fost reintroduse apoi la plată. Au trimis Corpul de Control, au verificat, au constatat ceea ce respectivul angajat sesizase, s-a făcut anchetă administrativă, s-au luat măsuri administrative, iar toate rapoartele de control au fost înaintate organelor de cercetare penală", a explicat ministrul Agriculturii.

Nu în ultimul rând, Oros a menţionat că pentru anul acesta au fost alocate 40 de milioane de euro pentru Programul "Tomata", pentru prima perioadă, adăugând că nu exclude alocarea altor sume în toamnă, la rectificare, dacă va fi nevoie.

"Sunt alocate 40 de milioane de euro pentru prima sesiune, iar pentru cei care vor produce tomate în spaţii protejate în toamnă, la rectificare, dacă va fi nevoie, vom completa. Deocamdată, repet, avem 5.874 de dosare, sigur mai avem încă 10 zile până când se epuizează termenul de depunere, iar după ştiinţa mea anul trecut erau cam 20.000 de dosare. Eu mi-aş dori ca anul acesta să se depună cereri pentru toată suma pe care noi o alocăm, sigur unii s-au orientat să depună cererile pentru sesiunea de toamnă, pentru că şi acolo există o perioadă descoperită şi pot să-şi valorifice mai bine producţiile. Ştiţi bine că au fost ani în care fermierii, beneficiarii acestei măsuri, nu reuşeau să îşi vândă producţia de roşii, pentru că era o inflaţie de roşii pe piaţa românească şi cel puţin statistic, cercetând datele de la INS, aproape în fiecare an importurile de roşii au crescut, deşi s-au alocat sume consistente", a mai spus ministrul.

Potrivit sursei citate, anul trecut MADR a alocat 62 de milioane de euro doar pentru Programul "Tomata, dar "impactul macroeconomic nu a fost cel gândit la început. "Vom vedea anul acesta cum evoluează. Toţi cei care sunt beneficiari corecţi şi lucrează corect, sunt legumicultori, de regulă în bazinele legumicole consacrate, şi care au trecut şi la această formă de a cultiva în spaţii protejate astfel încât consumatorul român să aibă acces la roşii româneşti, atât primăvara devreme cât şi toamna mai târziu, vor fi plătiţi pentru această muncă a lor. Ceilalţi care vor încerca să fenteze cu siguranţă nu vor primi aceste sume", a adăugat ministrul Agriculturii