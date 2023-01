Ministrul Apărării și șeful SMA au descins în Kosovo, în plină criză în Serbia: Mesaj pentru militarii români de la Pristina

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit, luni, cu militarii români dislocaţi în baza militară NATO din Pristina, Kosovo (participanţi în operaţia NATO Kosovo Force - KFOR. ”Înainte de a discuta despre achiziţii şi înzestrare, pe primul loc în atenţia ministerului se găsesc condiţiile de viaţă ale militarilor”, a afirmat Tîlvăr.

Conducerea MApN s-a întâlnit cu militarii care constituie contingentul românesc KFOR. Înlocuitorul seniorului naţional în Kosovo, locotenent-colonel Pavel-Nicolae Istvanovicz, a prezentat misiunile executate, modul de integrare în structura de forţe, precum şi condiţiile de viaţă din bază. Dialogul a reliefat că starea moralului este foarte bună, echipamentele corespund necesităţilor operative şi relaţiile de cooperare cu militarii din KFOR se menţin la un nivel excelent, arată MApN.

Mministrul Angel Tîlvăr a transmis că, de la preluarea mandatului la conducerea ministerului, şi-a propus să-i întâlnească pe militarii români din teatrele de operaţii, Kosovo fiind prima vizită din această serie de întâlniri. De asemenea, el a apreciat rolul militarilor români în ansamblul relaţiilor KFOR cu membrii comunităţilor locale. Totodată, el le-a reamintit că modul de îndeplinire a sarcinilor ce revin Armatei României în cadrul KFOR rămâne în agenda zilnică de analiză şi decizie a Ministerului Apărării Naţionale.

”Cunoaşteţi că, aşa cum s-a stabilit, în acest an ministerului i s-au alocat 2,5% din PIB, buget care permite din punct de vedere financiar, asigurarea echipamentelor necesare apărării. Dar vreau să ştiţi că, înainte de a discuta despre achiziţii şi înzestrare, pe primul loc în atenţia ministerului se găsesc condiţiile de viaţă ale militarilor”, a afirmat Angel Tîlvăr.

La rândul său, generalul Daniel Petrescu le-a transmis celor 68 de militari români din KFOR că, în contextul noilor provocări de securitate, este nevoie de un nivel crescut de atenţie, pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul primit.

În semn de apreciere a modului de îndeplinire a misiunilor încredinţate, ministrul Angel Tîlvăr a oferit o plachetă cu însemnele heraldice ale MApN locotenent-colonelului Nicuşor-Lucian Pârvu, iar şeful Apărării a conferit „Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării” locotenent-colonelului Pavel-Nicolae Istvanovicz şi „Emblema de merit în slujba Păcii clasa a II-a” sergentului-major Cristian-Valentin Hangiu.

Programul conducerii MApN a inclus şi întrevederi cu comandantul KFOR, generalul-maior Angelo Michele Ristuccia (Italia).

Astfel, discuţiile conducerii MApN cu generalul-maior Angelo Michele Ristuccia, din cea de-a doua parte a vizitei în Film City, au vizat situaţia de securitate din Kosovo, inclusiv analiza în context regional, şi participarea, în continuare, a militarilor români la operaţia KFOR. Ministrul Angel Tîlvăr a afirmat că ”stabilitatea în Balcanii de Vest reprezintă o axă strategică. De-a lungul celor peste două decenii ale operaţiei aliate în Kosovo, militarii KFOR au reprezentat un factor major de stabilizare a situaţiei de securitate. Prezenţa NATO este necesară pentru păstrarea progresului vizibil din acest teatru de operaţii”.

Şeful Statului Major al Apărării şi comandantul KFOR au evaluat eficacitatea creşterii numărului de misiuni în Kosovo, în condiţiile intensificării tensiunilor de la finele anului trecut. De asemenea, cei doi au trecut în revistă datele curente ale operaţiei.

”În contextul amplificării provocărilor de securitate, evoluţia situaţiei din Kosovo impune întărirea posturii KFOR şi evidenţiază rolul fundamental al misiunii aliate în acest teatru de operaţii”, a subliniat generalul Daniel Petrescu.

Potrivit MApN, începând cu anul 1999, urmare a intervenţiei aliate prin care s-a pus capăt violenţei în Kosovo, NATO desfăşoară operaţia multinaţională de menţinere a păcii KFOR (Kosovo Force). La început, structura de forţe a KFOR era constituită din 50.000 de militari. Operaţia, sub mandat al Consiliului de Securitate al ONU (Rezoluţia nr. 1244/1999), garantează un mediu de securitate sigur şi stabil şi libertatea de mişcare pentru toţi locuitorii din Kosovo. De-a lungul timpului situaţia de securitate s-a îmbunătăţit, Alianţa ajustându-şi postura KFOR prin adoptarea unei structuri de forţe mai flexibilă şi mai puţin numeroasă. În prezent, KFOR este constituită din aprox. 3.700 de militari din 27 de ţări aliate şi partenere, acţiunile de consolidare a păcii multietnice fiind în deplină coordonare cu cele ale ONU şi UE (European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX), precum şi cu ale altor organizaţii internaţionale. Comanda KFOR se transferă rotaţional între reprezentanţii statelor aliate participante la operaţie.