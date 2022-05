Ministrul Fondurilor Europene creează din pix 500 de posturi pentru clientela politică: acuzațiile grave lansate de Cristian Ghinea

România riscă să nu atingă jaloanele necesare încasării primilor bani din PNRR, iar ministrul Marcel Boloș se ocupă de creat sute de noi funcții în ministerul pe care îl conduce, pentru a mulțumi clientela PSD și PNL, spune fostul ministrul al Investițiilor Europene Cristian Ghinea.

„După ce întreg programul PNRR a fost construit, sub coordonarea MIPE, în timpul mandatului lui Cristian Ghinea, fără a se încărca suplimentar organigrama ministerului, iar planul României a fost negociat, depus și aprobat la timp de Comisia Europeană, noul ministru, care ar trebui să se ocupe de implementarea PNRR, se plânge de PNRR toată ziua și nu face decât să creeze sute de noi posturi în cadrul ministerului. Asta, în timp ce România riscă să nu poată depune prima cerere de încasare a banilor de la Bruxelles din cauza neîndeplinirii jaloanelor din planul aprobat. Astfel, Marcel Boloș vrea să creeze 536 de posturi noi, la care se adaugă trei noi secretari de stat și alți doi subsecretari, care vor avea fiecare cabinet propriu”, potrivit unui comunicat al USR.

Potrivit sursei citate, dostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea subliniază că planul lui Boloș este doar o „incredibilă risipă de resurse“.

„În 2020, am auditat toate structurile MIPE și am decis că reorganizarea trebuie să plece de la principiul că nu se adaugă niciun post în plus. MIPE are mult de muncă, dar soluția cea mai proastă e să adaugi posturi pentru o structură deja prost croită. Am decis să înființez direcția de gestionare a PNRR transferând posturi de la alte compartimente, nici măcar pentru asta nu am cerut posturi în plus. Marcel Boloș adaugă nu mai puțin de 536 de posturi în plus. Nu doar atât: adaugă 3 noi secretari de stat. E o decizie pur politică de a mulțumi patronii politici ai unui ministru slab. Și încă nu am terminat: se mai adaugă și 2 subsecretari de stat, poziții pe care MFE - MIPE nu le-a avut niciodată. Deci de la 5 secretari de stat, câți sunt acum, se va ajunge la 8 + 2 = 10 demnitari cu tot cu cabinet pentru fiecare. Și încă nu am terminat. Anul trecut, aveam un secretar general și doi secretari generali adjuncți (SGA). Am funcționat doar cu SG și un singur SGA pentru că am considerat că doi sunt suficienți. Ce face Boloș? La cele două posturi de SGA existente mai adaugă încă doi secretari generali adjuncți. Incredibilă risipă“, declară Ghinea.