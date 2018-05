Ministrul Justiţiei promite să nu abuzeze de decizia CCR: 'S-a mai pus o cărămidă la consolidarea statului de drept în România'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă că se bucură de confruntarea pe care a avut-o la CCR cu preşedintele Iohannis, pentru că a fost o bună ocazie să se lămurească o chestiune constituţională care nu era foarte clară până acum. Toader promite că nu va abuza de decizia CCR pentru a se implica în activitatea procurorilor şi nici nu crede că viitorii miniştri ai Justiţiei îşi vor depăşi limitele constituţionale.

"Noi avem Constituţia din 1991 revizuită în 2003. În aceşti 27 de ani, rareori procurorilor li s-a evocat articolul 132, în sensul că se află sub autoritatea ministrului Justiţiei. Dimpotrivă, s-a spus că se încalcă independenţa justiţiei. Dar ştim cu toţii că justiţia, scrie Constituţia, o înfăptuiesc judecătorii, nu procurorii. Preşedintele republicii nu a fost confruntat cu o astfel de situaţie. La dezbaterea de la CCR s-a făcut o afirmaţie care cred că e miezul acestei situaţii. Se spunea că în teoria dreptului administrativ, cu cât un demnitar are o reprezentativitate mai mare, cu atât marja de aperciere de decizie disceţionară este mai mare. Prin urmare, a existat această abordare la Constituţie, în sensul că având cea mai mare reprezentativitate poate să devină, dovadă că refuzul a fost pe motive de oportunitate. Aici este antiteza dintre mine, ca ministru al Justiţiei, şi preşedintele republicii. Dacă eu am venit cu argumente manageriale, preşedinte a aduc actul de decizie discreţională. Profesional vorbind, pe mine nu are de ce să mă nemulţumească faptul că s-a ajuns la această confruntare, pentru că în felul acesta s-a dezlegat principiul constituţional. Cine are decizia şi pe ce criteriu o are. Chiar dacă nu eşti mare jurist, poţi accepta că într-o arhitectură a statului de drept nu poate să aibă cuvânt cel care este eminamente politic şi nu are competenţe de evaluare profesională. Cred că niciun ministru al Justiţiei nu va folosi această prerogativă decât în limite strict constituţionale. Cred că s-a mai pus o cărămidă la consolidarea statului de drept în România", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

