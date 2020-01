Ministrul Mediului despre incendiile din Australia: 'Putem să reducem impactul nociv pe care acțiunea omului o are asupra naturii și mediului înconjurător'

Ministrul Mediului Costel Alexe a reacționat, sâmbătă, la situația din Australia provocată de incendiile puternice care au loc încă din luna septembrie. Ministrul susține că de vină sunt oamenii și că aceștia ar putea reduce impactul nociv asupra naturii doar prin puterea propriului exemplu, potrivit Mediafax.

„Când te confrunți cu tragedii de asemenea proporții, cuvintele sunt de prisos! Din păcate, nimeni nu îi poate readuce la viață pe cei care au căzut victime în lupta cu incendiile de vegetație care au făcut prăpăd la nivel global. Nimeni nu poate face nimic pentru cele peste 500 de milioane de animale și păsări care au murit doar în Australia, multe specii protejate, multe pe cale de dispariție, multe habitate naturale distruse ireversibil. Din Spania și Grecia, până în Amazon, Siberia și iată Australia, intervenția omului și-a pus amprenta, iar dacă acum 10-15 ani schimbările climatice de la nivel mondial erau privite drept scenarii SF, iată că doar anul acesta s-au dovedit realități tragice”, a scris Costel Alexe, pe Facebook.

Ministrul Mediului subliniază că se poate reduce, prin puterea propriului exemplu, impactul nociv pe care acțiunea directă a omului o are asupra naturii.

„Nimeni și nimic nu poate schimba trecutul, dar putem, prin eforturi conjugate și prin puterea propriului exemplu să reducem impactul nociv pe care acțiunea directă a omului o are asupra naturii și mediului înconjurător! Preocupările și pozițiile publice pe care le-am avut în ultimii ani sunt rodul principiilor în care cred și culturii în care am crescut și încă am încredere că putem schimba în bine lucrurile pentru noi și generațiile viitoare!”, a adăugat Alexe.

Două persoane au murit în urma incendiilor de vegetaţie care au ieşit sâmbătă de sub control pe coasta de est a Australiei, alimentate de temperaturile în continuă creștere și vânturile puternice, pompierii intervenind pentru a salva vieți și proprietăți, potrivit Reuters.

Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanță din apropiere de coastă, două persoane au murit. Astfel, în această săptămână, la nivel naţional, numărul victimelor a crescut la 12.

De asemenea, în statul Victoria 21 de persoane sunt în continuare dispărute, în scădere de la 28 raportate vineri.

"Numărul deceselor la nivel naţional din sezonul actual de incendii, care a început în septembrie, este de 23", a declarat premierul Scott Morrison.

Trei incendii de vegetaţie s-au unit şi au format unul uriaş pe o suprafaţă de dimensiunea cartierului Manhattan din New York în statul australian Victoria, iar pompierii se confruntă cu ceea ce pare a fi cea mai catastrofală zi din acest sezon al dezastrelor de acest tip, potrivit cnn.com.

Incendiile au ajuns să se unească în regiunea Omeo din statul Victoria, afectând o suprafaţă de aproximativ 6.000 de hectare, potrivit Departamentului pentru mediu din Gippsland.

Meteorologii au emis, sâmbătă, un avertisment de condiţii severe pentru statul New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetaţie de până în prezent.