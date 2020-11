Ministrul Transporturilor promite că se va putea circula pe DN76 Oradea-Beiuş în luna decembrie

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a declarat, luni, că DN 76 Oradea - Beiuş este reabilitat în proporţie de 98%, astfel încât, până la sfârşitul lunii decembrie, se va putea circula pe toţi cei 48 de kilometri fără nicio restricţie. El a subliniat că acest sector de drum este unul extrem de circulat, circa 18.000 de maşini în 24 de ore, însă abia acum, în ultimul an, s-a reuşit finalizarea lucrărilor de reabilitare, la mai bine de 13 ani de la semnarea primului contract ce viza acest obiectiv, informează Agerpres.

"Pentru cei 48 de km de drum naţional, în 2007 s-a semnat contractul, trebuia finalizat în 2010, de abia în 2015 s-a ajuns la un progres fizic de circa 8%, după şapte ani, când s-a şi reziliat contractul. În 2018 şi 2019, pe două tronsoane, s-a reuşit organizarea unor noi licitaţii, noi contracte de execuţie, astfel încât într-un an proiectul a fost dus de la 8% la 98%. Practic, la sfârşitul lunii decembrie, vom putea să circulăm pe toţi cei 48 de km fără nicio restricţie. Mai sunt câteva lucrări de realizat în zona Băile Felix, în zona Răbăgani, dar constructorul împreună cu beneficiarul, CNAIR, s-au angajat că toate aceste intervenţii vor fi finalizate la timp. Vestea cea bună pe care, împreună cu domnul preşedinte Bolojan, cu prefectul Ţiplea, o dăm astăzi bihorenilor, românilor care circulă pe acest drum este că luna decembrie, aşa cum ne-am angajat, este luna în care se va putea circula fără restricţii pe acest drum reabilitat, în proporţie de 98%", a spus ministrul Bode.

Totodată, el a arătat că DN 19E Chiribiş -Biharia, drumul peticit pe care l-a bătut săptămânal pe vremea studenţiei la Oradea, a fost reabilitat pe aproape 26 de kilometri, dintre care 11 sunt finalizaţi, pe restul de 15 urmând să fie aşternut stratul uzură când condiţiile meteo vor permite.

"Acest drum DN 19E are o istorie extrem de interesantă în ce priveşte modernizarea lui, întreţinerea lui. Timp de aproape zece ani a fost doar peticit. Eu am beneficiat, în ghilimele, de acest drum timp de şapte ani, între 1993 şi 2000 când l-am parcurs săptămânal, de la Sălaj la Oradea. Numai cel care a circulat de sute de ori pe acest drum ştie ce chin era pentru şoferi să circule pe el, peticit an de an. Iată că anul 2020 a fost un an foarte bun pentru tot ce a însemnat modernizarea infrastructurii de transport rutier din Bihor", a declarat ministrul Bode, la faţa locului.

De asemenea, ministrul Transporturilor a menţionat că din cei aproape 500 de kilometri cât însumează reţeaua de drumuri naţionale din Bihor, actualii guvernanţi au reuşit să introducă în reabilitare aproape 200 de km. Conform acestuia, şi pe componenta de întreţinere au fost alocate 42 de milioane de lei, o sumă de trei ori mai mare decât au alocat guvernările anterioare.

"În aceste condiţii am reuşit să introducem la reabilitare DN 19 Biharia-Chiribiş. Deja 11 kilometri sunt finalizaţi, iar ceilalţi până la 26 de kilometri suntem la primul strat, urmând să fie aşternut stratul uzură atunci când condiţiile meteo ne vor permite şi specialiştii vor decide. Pentru bugetul nostru, DN19E a însemnat aproape 17 milioane de lei, pe care i-am investit în reabilitarea drumului", a mai declarat Lucian Bode.