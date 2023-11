Moldova are două opțiuni pentru a-și asigura securitatea – să devină parte a unei organizații politico-militare sau să investească foarte mult în armată

Republica Moldova are două opțiuni pentru a-și asigura securitatea, fie investește în modernizarea armatei naționale, fie aderă la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, subliniază politologul Veaceslav Berbeca. Referindu-se la conflictul transnistrean nerezolvat, în contextul deschiderii negocierilor de aderarea la UE, expertul consideră că UE își va intensifica relațiile cu R. Moldova, Ucraina și Georgia, astfel încât să creeze condiții de rezolvare a conflictelor până la aderarea lor.

Politologul Veaceslav Berbeca apreciază că ajutorul NATO este foarte important pentru reziliența militară a R. Moldova, iar dezvoltarea în continuare a relațiilor cu această organizație depinde de Chișinău. Depinde de Republica Moldova cum va ști să valorifice oportunitățile de colaborare ce ni se oferă, pentru a putea să dormim mai liniștiți în contextul actual de securitate, a comentat expertul.

„NATO ajută R. Moldova să-și dezvolte capacitățile militare, din perspectiva rezilienței militare, ceea ce este foarte important pentru noi. Depinde de voința, de eforturile pe care le vom depune, fiindcă ajutor, sprijin, există, deja depinde noi cum vom ști să valorificăm aceste oportunități care ni se oferă... Din discuțiile pe care le au autoritățile cu reprezentanții NATO înțelegem că R. Moldova își dorește în continuare o colaborare intensă, ca să ne dezvoltăm forțele armate, vorbim de apărare, securitate, întregul aspect de securitate, ca să dormim mai bine, în contextul regional în care ne aflăm acum”, a spus Veaceslav Berbeca.

Principiul neutralității nu ne mai asigură securitatea, în contextul regional în care ne aflăm, atenționează politologul Veaceslav Berbeca.

„Atunci când auzim tot felul de declarații că trebuie să fim neutri, fiindcă neutralitatea ne-ar asigura pacea, securitatea etc., trebuie să înțelegem că, de fapt, R. Moldova are două opțiuni pentru a-și asigura securitatea și pentru a fi liniștiți din acest punct de vedere – ori ești parte a unei organizații politico-militare, cum este Organizația Atlanticului de Nord, ori ești neutru dar îți dezvolți forțele armate și investești foarte mult. A fi neutru înseamnă că ești pe cont propriu. Da, sunt state neutre, dar asta nu înseamnă că acestea nu au investit în capacitățile lor militare. Este eronat percepută această neutralitate, pentru că Elveția are forțe militare foarte puternic dezvoltate. Ea este economic dezvoltată și își poate permite. Noi, din păcate, suntem un stat sărac. Iar acest principiu al neutralității nu ne mai asigură securitatea în regiunea noastră, așa cum a fost până acum, până la declanșarea războiului de către Federația Rusă față de Ucraina”, a afirmat politologul.

Chiar dacă R. Moldova va rămâne în continuare stat neutru, trebuie să-și intensifice colaborarea cu NATO, consideră expertul.

„R. Moldova are mai mulți prieteni, România - unul dintre principalii, statele occidentale. Noi am reușit să supraviețuim după 24 februarie 2022 în special datorită Ucrainei, dacă Ucraina ar fi căzut, probabil și în R. Moldova lucrurile ar fi stat altfel. R. Moldova, fiind între aceste două state, sperăm și credem că Ucraina va rezista și își va restabili integritatea teritorială și se pune problema aderării ei la NATO, și chiar dacă R. Moldova va rămâne în continuare neutră, România fiind membră NATO, lucrurile probabil vor sta mult mai bine decât până acum. Dar asta nu înseamnă că R. Moldova nu trebuie să atragă atenție la colaborarea cu NATO, dimpotrivă, trebuie intensificată. În același timp, fiind un stat neutru, trebuie să atragă atenția foarte mult la dezvoltarea forțelor sale armate, consolidarea capacităților militare defensive, la securitate etc”, a menționat expertul.

UE va dezvolta și va aprofunda foarte mult relațiile cu R. Moldova, Ucraina și Georgia, state care sunt în proces de aderare la UE dar au conflicte nerezolvate, astfel încât să pregătească terenul pentru soluționarea lor, în caz contrar, Federația Rusă va folosi acest instrument împotriva lor, consideră politologul Veaceslav Berbeca.

„UE înțelege că aceste conflicte de la frontierele sale sunt un pericol pentru stabilitatea regională. Pe de altă parte, UE are deja experiența aderării unui stat care are un conflict nerezolvat, e vorba de problema Ciprului. Nu știu dacă UE ar mai accepta o astfel de situație pe viitor, R. Moldova, Ucraina și Georgia au conflicte nesoluționate, iar aceasta evident constituie o problemă pentru aderarea lor la UE. Problema conflictelor nerezolvate ar putea constitui o piedică pentru aceste state de a adera la UE, dar cred că în același timp UE va dezvolta relațiile cu aceste state, le va apropia, procesul de aderare va fi foarte mare astfel încât să pregătească terenul pentru soluționarea conflictelor. Dacă se va pune problema că aceste state nu aderă la UE până nu vor fi soluționate conflictele, aceasta înseamnă, așa cum a atenționat președinta Maia Sandu, să-i dăm Federației Ruse un drept de veto asupra aderării acestor state la UE. Înțelegem foarte bine că dacă problema se va pune în felul următor, adică nu aderi până nu-ți rezolvi conflictul, Federația Rusă va ști foarte bine cum să utilizeze acest instrument împotriva acestor state”, a conchis Veaceslav Berbeca.