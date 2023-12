Moldova: E rândul Consiliului European să facă următorul pas

Schimbul de replici dintre liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și premierul Ungariei, Viktor Orbán, la ceremonia de învestire a președintelui Argentinei ar putea salva parcursul european al Ucrainei și Moldovei.

Șansele unei decizii favorabile deschiderii negocierilor de aderare la UE din partea Consiliului European, la reuniunea din 14 și 15 decembrie au crescut în ultimele două zile. Semnalele pe care le primește Chișinăul sunt mai optimiste decât cu o săptămână în urmă, relatează stiripesurse.md

La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a invitat pe Viktor Orbán - care se opune începerii negocierilor cu Ucraina (dar favorabil unei decizii pozitive în privința Moldovei ) - la o cină la Paris, după care președintele francez a avut o discuție telefonică cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Macron a lăudat Moldova pentru reformele pe care le face și a reafirmat sprijinul Franței pentru începerea negocierilor de aderare a țării la UE.

Chișinăul a făcut tot ce s-a putut

Deși nu există țări membre ale UE care se opun deschiderii negocierilor cu Moldova la reuniunea Consiliului European care va avea loc săptămâna aceasta, Moldova ar putea rata această șansă deoarece vine „la pachet” cu Ucraina în privința căreia Ungaria a avertizat că va face uz de dreptul de veto. Poziția Chișinăului a fost exprimată recent de premierul moldovean, Dorin Recean, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV:

„Poziția Republicii Moldova este că noi trebuie să facem acest pas împreună cu prietenul și vecinul nostru Ucraina. Împreună am trecut prin crizele generate de război și le mulțumim ucrainenilor pentru că, datorită curajului și sacrificiului lor, avem astăzi pace în Moldova. Și nu doar în Moldova. Țările Baltice sunt la fel vulnerabile. (...) Noi trebuie să continuăm să muncim și să implementăm reformele necesare pentru cetățenii noștri. Dacă nu se întâmplă (începerea negocierilor – n.n.) în decembrie – se va întâmpla în martie, dacă nu se va întâmpla nici în martie – oricum se va întâmpla. Noi alegerea am făcut-o! Votul cetățenilor moldoveni este clar pro-european. Am îndeplinit recomandările Comisiei Europene în proporție de 94% și suntem campioni la implementare. Acum e rândul Consiliului European să facă următorul pas”, a menționat prim-ministrul Republicii Moldova.

În opinia directorului adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene din Moldova, Mihai Mogâldea, jocul prin care Orbán creează confuzie în privința procesului de aderare a Ucrainei la UE afectează și Republica Moldova. „Cel puțin la această etapă, care vizează deschiderea negocierilor de aderare, cele două țări vor merge împreună. Pentru că, așa cum este corect, legitim - nu poate Moldova, care a obținut statutul de țară candidată într-un context de securitate la nivel regional în care Ucraina a oferit premise în acest sens, să devină acum parte a procesului fără Ucraina. Ucraina și Moldova sunt văzute, pe bună dreptate, în aceeași categorie a statelor est-europene care aspiră să devină membre și care trebuie să beneficieze de tot sprijinul UE ca să facă față anumitor provocări cu care se confruntă și care își au originea la Moscova”, a comentat Mogâldea.

Zelenski s-a dus după Orbán la Buenos Aires

Potrivit presei internaționale, după discuția Macron-Orbán, Ungaria a rămas pe vechea poziție în privința Ucrainei. Orbán a reconfirmat că subiectul începerii negocierilor cu Ucraina nici nu ar trebui inclus pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, deoarece „Ucraina este cunoscută ca fiind una din cele mai corupte țări din lume”. Asta în condițiile în care raportul Transparency International de la începutul acestui an constată că Ungaria este cea mai coruptă țară din UE. Propunerea Ungariei pentru Ucraina este „un tratat de parteneriat strategic” pentru a ridica nivelul de cooperare UE-Ucraina fără a oferi aderarea la blocul comunitar.

A urmat apariția surprinzătoare a lui Volodimir Zelenski la Buenos Aires, acolo unde Viktor Orbán participa la ceremonia de învestire a președintelui Argentinei. Pe rețelele de socializare au apărut imagini care surprind o polemică informală fierbinte dintre Zelenski și Orbán. Precizări despre conținutul acelei polemici nu au fost făcute oficial, dar semnalele care ajung la Chișinău și la Kiev în ultimele două zile sunt mai optimiste. Oficial însă Ungaria nu a făcut vreun alt anunț în privința Ucrainei.

Proiect favorabil, dar poziția Ungariei rămâne „singura necunoscută”

stiripesurse.ro scrie luni, 11 decembrie, cu referire la un draft al declarației Consiliului European că pe 15 decembrie, Consiliul va recomanda deschiderea negocierilor cu Moldova și Ucraina, dar precizează că poziția Ungariei rămâne „singura necunoscută”. În proiectul provizoriu al declarației finale a Consiliului European, Chișinăul este sfătuit să continue să avanseze în reforma justiției și în lupta împotriva corupției cu anchete și condamnări, inclusiv la nivel înalt. Proiectul declarației salută eforturile Republicii Moldova de a-și spori securitatea energetică și reiterează angajamentul de a sprijini suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, se declară optimist în privința deciziei Consiliului European privind începerea negocierilor de aderare cu Moldova: „Urmează decizia politică. Noi știm foarte bine ce avem de făcut după aceasta pe reformarea justiției, combaterea corupției, deoligarhizare... Procesul oricum e ireversibil. Mergem înainte, iar colegii ucraineni fac același lucru - explică și comunică cu cancelariile europene”, a spus Igor Grosu.

Argument pentru pro-ruși să discrediteze guvernarea pro-UE

Pe de altă parte, exponenții partidelor pro-ruse și fals pro-europene de la Chișinău încearcă să acrediteze ideea că o eventuală amânare a începerii negocierilor de aderare cu Moldova săptămâna aceasta ar însemna un eșec al actualei guvernări pro-europene. În paralel, ex-președintele pro-rus Igor Dodon, cercetat pentru corupție și trădare de patrie, a reluat două narațiuni vechi care sperie cetățenii moldoveni neinformați: amenințarea cu atragerea Moldovei în război și inventata „intenție” a Maiei Sandu de a vinde străinilor „pământul strămoșesc”.