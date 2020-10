Monica Anisie cere Guvernului suplimentarea numărului de posturi din sistemul educaţional

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat luni că va iniţia în această săptămână o hotărâre prin care să fie suplimentat numărul de posturi din sistemul educaţional, anunță AGERPRES.

Potrivit acesteia, suplimentarea va fi cu 750 de posturi, decizia fiind luată în urma unei analize la nivelul sistemului.

Citește și: Beatrice Mahler: ‘În spitalele din București nu mai sunt locuri la ATI pentru bolnavii COVID. Vorbim de un val secundar nerespectării regulilor’

"Am decis ca săptămâna aceasta, în cadrul şedinţei de Guvern, să iniţiez o hotărâre de Guvern prin care să măresc numărul de posturi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. Deja am avut o astfel de iniţiativă prin care am suplimentat cu 500 de posturi, iar acum, săptămâna aceasta, voi suplimentat cu 750 de posturi. Am făcut o analiză la nivelul sistemului şi în felul acesta voi iniţia această hotărâre de Guvern", a spus Anisie, după ce a participat la un eveniment prilejuit de Ziua Internaţională a Educaţiei.