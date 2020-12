Monica ANISIE: Doar împreună vom face mereu față provocărilor vieții!

Monica Anisie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, Comisie decisivă pentru orice modificare legislativă pe educație a tinuta sa transmita romanilor un mesaj la final de an. "Am trecut cu toții prin acest an imprevizibil, an care ne-a încercat mai mult ca oricând! Poate că s-a dorit să ni se dea o lecție pentru a ne face conștienți că suntem bogați, că avem deja cea mai de preț comoară, familia, dar nu reușeam să ne bucurăm de ea, fiind tot timpul preocupați de altceva... Acum, la trecerea dintre ani, vă doresc un An Nou mai bun, cu sănătate, un an care să vă întâmpine cu darul iubirii, cu cel al grijii față de cei apropiați! Doar împreună vom face mereu față provocărilor vieții. Și tot împreună, anul viitor, vom fi mai buni, mai puternici, mai fericiți! Așa să ne ajute Dumnezeu!", scrie aceasta pe pagina de facebook.