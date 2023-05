Moscova a fost atacată cu drone: panica domnește în capitala Rusiei - VIDEO

Moscova a fost vizată marţi dimineaţa într-un atac cu drone, care a provocat pagube „minore” unor clădiri, fără să facă victime, anunţă primarul Moscovei, Sergjei Sobianin, al doilea atac la Moscova de la începutul războiului rus din Ucraina, relatează AFP, informează News.ro.

”În această (marţi) dimineaţa, în zori, un atac cu dronă a cauzat pagube minore mai multor clădiri. Toate serviciile de urgenţă din oraş sunt la faţa locului (...). Nimeni nu a fost rănit grav până în prezent”, scrie Sibianin pe Telegram.

Traficul rutier este blocat pe mai multe străzi, a anunțat Departamentul de Transport al orașului. Oficialii i-au sfătuit pe șoferi să aleagă rute ocolitoare.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov: "În această dimineață, locuitorii unor districte din regiunea Moscovei au putut auzi sunetele exploziilor - aceasta este apărarea noastră aeriană. Mai multe drone au fost doborâte în apropierea Moscovei", a scris el și i-a îndemnat pe locuitorii din regiune să rămână calmi. "Toate serviciile de urgență funcționează. Vom informa", a adăugat Vorobyov.

De asemenea, locuitorii din două clădiri au fost evacuați. Edilul a dat asigurări că oamenii se vor putea întoarce în apartamentele lor imediat după terminarea lucrărilor de servicii speciale.

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.



Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

Governor of the #Moscow region Andrey Vorobyov: "This morning, residents of some areas of the Moscow region could hear the sounds of explosions - this is our air defense. On approaching Moscow, several drones were shot down. I ask the people to remain calm." pic.twitter.com/ZuUJmXU9J0 — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023