Motivele pentru care MILENIALII refuză să se întoarcă la munca de birou

Când ai o slujbă plină de satisfacții, emoționantă și bine plătită, la care alţii nici nu au curaj să viseze, de obicei nu te hotărăști să renunți fără ca altul să fie gata să-ţi ia locul, potrivit unui material al The Telegraph, preluat de blacknews.ro.

Mai ales în mijlocul unei pandemii.

Cu toate acestea, asta a făcut Rosanna Stevens, în vârstă de 36 de ani, în octombrie anul trecut, lăsându-și poziția de ambasador şi manager de vedete pentru o organizație caritabilă de profil, un rol care presupunea lucrul cu muzicieni și actori din lista A pentru a contribui la strângerea de fonduri și la răspândirea conștientizării.

„Oamenii mi-ar spune: aveți cea mai bună slujbă, slujba dvs. este atât de mișto”, spune ea. „Dar doar pentru că altcineva îți dorește slujba, asta nu înseamnă că acesta este lucrul potrivit pentru tine.”

Rosanna Stevens

Această realizare a venit la câteva săptămâni de la primul lockdown, când a rămas blocată în Londra, la mii de kilometri distanță de iubitul ei din San Francisco. „Pandemia m-a făcut să realizez că trebuie să fac ceva pentru a prelua controlul”, explică ea. ‘Am avut succes în ceea ce făceam, dar știam că nu era ceea ce voiam să fac cu restul vieții mele. Trebuia să nu mai pun energie în lucruri care nu aveau să mă împlinească și să creez viața pe care mi-o doream.’

Stevens și-a închiriat apartamentul, s-a mutat acasă la părinții ei și a economisit cât a putut înainte de a-și părăsi slujba în toamnă. Apoi a petrecut două săptămâni la Istanbul înainte de a călători în Statele Unite pentru a petrece trei luni cu partenerul ei.

În ianuarie, când al doilea val pandemic a lovit Marea Britanie, a făcut ca venirea ei acasă să fie dificilă, aşa că a făcut un ocol (respectând restricțiile de călătorie) către Belize – ceea ce a inițiat o nouă apelare în călătorii independente și scrierea de alimente, precum și un blog, Rosanna Etc. Acum se întoarce în Marea Britanie, dar planul este de a construi o carieră care să-i permită să lucreze de oriunde, odată ce lumea se va deschide din nou.

„Sunt mai săracă decât eram, nu o să mint”, spune ea. „Obișnuiam să mănânc la restaurante și mergeam la cursuri de fitness de mai multe ori pe săptămână, dar acum am început să alerg pentru că este gratuit și voi găti pentru prieteni acasă.” Dar, în ciuda acestui fapt, este sigură că a fost un lucru corect tot ce a făcut. „Mă simt liberă”, spune ea.

Rosanna Stevens

Covid a fost marele perturbator, provocând tot ceea ce credeam că știm despre modul în care ne trăim viața – inclusiv modul în care lucrăm.

Puțini au fost cei care în ultimele 15 luni nu au avut munca lor dată peste cap într-un fel sau altul. În același timp, ne-am reevaluat prioritățile, am aflat ce bucăți din viața noastră pre-pandemică le dorim înapoi și la ce vrem să renunțăm. Și pentru mulți, în special pentru millennials, lucrul care nu funcționează este munca în sine.

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...

„Marele val de demisii vine”, a declarat, în mai, pentru Bloomberg Businessweek, academicianul american Anthony Klotz, profesor asociat de management la Texas A&M University. Comentariile sale au apărut în spatele unui studiu realizat de Microsoft, care a constatat că 41% dintre lucrătorii din întreaga lume intenționau să le transmită notificarea.

Și în Marea Britanie, cercetările companiei de software de resurse umane Personio au descoperit că patru din 10 angajați căutau să schimbe rolurile în următoarele șase sau 12 luni sau odată ce economia s-a consolidat – crescând la 55% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani.

Într-adevăr, cei din clasa mijlocie sunt cei care au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, cu o educație înaltă, cu cariere profesionale – ei sunt cei care conduc calea. Acest lucru se produce în ciuda șomajului ridicat și a unui context de incertitudine economică. Supranumită „generația YOLO [trăiești o singură dată]”, această grupă de vârstă vrea să lucreze, dar în propriile condiții.

The Telegraph

„Nu mă surprind cifrele, deoarece pandemia a fost un eveniment perturbator și extraordinar”, spune profesorul Emma Parry, șefa grupului „Lumea în schimbare a muncii” de la Cranfield School of Management. „Cred că practic pentru toată lumea a fost un șoc în carieră și știm că atunci când oamenii experimentează șocuri în carieră îi face să reflecteze asupra vieții și locurilor de muncă.”

Deși Parry spune, din punct de vedere istoric, că nu există întotdeauna o legătură clară între intenția de a renunța şi la renunţarea în sine, este clar că trăim vremuri fără precedent. „Este o eroare să spunem că această generație nu este loială și nu rămâne în locuri de muncă mult timp – datele nu susțin cu adevărat acest lucru”, spune ea. „Dar știm că sunt mai pregătiți să plece dacă nu sunt mulțumiți de ceea ce primesc.”

Ceea ce este clar este că pandemia le-a eliminat slujbele din clopote și fluiere – birouri flash și călătorii – și pentru unii ceea ce a rămas a fost un echilibru slab între muncă și viață și un rol neîmplinit. „O mulțime de oameni și-au dat seama că sunt în corzi – nu sunt locuri de muncă care au implicat multe e-mailuri și nimic altceva”, spune dr. Eliza Filby, istoric și expert în generații.

Mulți mileniali se simt mai rău decât generația părinților lor. „S-au alăturat locului de muncă în criza financiară, apoi s-au confruntat cu instabilitatea Brexitului. Se simt destul de bătuţi și chiar învinețiţi ”, spune Filby.

Fenomenul de „burnout” este adesea citat de millennials ca motiv pentru a fi nemulțumit. Tehnologia înseamnă că sunt o forță de muncă care se oprește rar – o trăsătură care s-a înrăutățit în ultimul an, odată cu estomparea limitelor de muncă / viață și o mare dependență de tehnologie. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății a definit epuizarea ca un sindrom „rezultat din stresul cronic la locul de muncă care nu a fost gestionat cu succes”.

Jasmine *, în vârstă de 26 de ani, a renunțat la o slujbă completă la un start-up de relații publice în martie, când și-a dat seama de impactul enorm pe care o avea această slujbă asupra sănătății sale mintale. „M-am simțit atât de subevaluată, atât de stresată, atât de neapreciată”, spune ea. ‘Stăteam acolo plângând în fiecare dimineață, lucrând în fiecare seară. Nu m-aș putea opri niciodată. Să plec fără nimic altceva a fost cu siguranță cel mai înspăimântător lucru pe care l-am făcut vreodată, dar nu mai puteam face faţă. ”

De atunci, ea şi-a găsit un nou job la o companie de PR, unde și-a stabilit limite stricte, deconectându-se la ora 17:30 în fiecare zi – dar spune că nu ar ezita să renunțe dacă acel post ar deveni și el stresant. „Am avut întotdeauna o etică de muncă foarte puternică, dar nu mă voi mai rupe de spate pentru cineva care mă poate înlocui într-o zi sau două”.

Odată complet orientat spre carieră, ultimul an și-a schimbat relația cu munca. „Slujba ta nu trebuie să fie totul despre tine. Este doar un aspect al vieții tale. ”Este conștientă că unii ar putea-o numi„ fulgi de zăpadă ” pentru ea și pentru alți mileniali pentru că nu i-au scos – dar nu îi pasă. „Apreciez mult mai mult fericirea și starea mentală”, spune ea. „Când oamenii spun„ fulg de zăpadă ”, nu sunt pregătiți să se schimbe lucrurile. Ei cred că doar pentru că au suferit, trebuie şi ceilalți să facă la fel. ”

În ciuda comentariului recent al CEO-ului WeWork, Sandeep Mathrani, potrivit căruia „cei mai puțin angajați sunt foarte confortabili lucrând de acasă”, cercetările arată că oamenii își pun de fapt ore mai lungi atunci când lucrează la distanță.

Compania de asistență pentru afaceri NordVPN Teams a descoperit că angajații din Marea Britanie care lucrează de acasă au petrecut în medie două ore suplimentare pe zi conectate la job în comparație cu pre-pandemia. Aplicația de întâlniri Bumble a luat recent decizia de a opri munca timp de o săptămână pentru a le oferi celor 700 de angajați o pauză „atât de necesară” pentru a se destresa.

Filby consideră că mai multe companii trebuie să arate că le pasă. „Asta nu înseamnă organizarea unei ore de cocktail Zoom, ci un angajament față de gestionarea personalului, luând în considerare bunăstarea acestora, permițându-le să se oprească.”

Cercetări separate efectuate de compania de resurse umane Beamery au descoperit că 63% dintre lucrătorii de birou s-au simțit frustrați din cauza sprijinului redus sau deloc din partea managerilor lor din ultimul an. Același studiu a constatat că 48% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani s-au simțit izolaţi sau subevaluaţi lucrând de acasă și 74% au simțit că se împiedică progresul la locul de muncă.

Aceasta a dus la o bombă de resentiment cu bliț, despre care unii experți prezic că va exploda în demisii. „În cazul în care companiile nu și-au gestionat bine personalul, cred că oamenii tocmai s-au săturat de starea asta ”, spune Filby.

Dar mulți experți avertizează că trebuie făcute compromisuri. „Trebuie să fie un contract bidirecțional. Milenarii trebuie să înțeleagă că flexibilitatea la locul de muncă este o negociere între dvs. și angajator cu privire la ceea ce li se potrivește și ceea ce vi se potrivește ”, spune Cary Cooper, profesor de psihologie organizațională la Alliance Manchester Business School. „Trebuie să existe un avertisment aici și acesta este că intrăm într-o recesiune majoră. Cred că ar fi o prostie să renunțăm chiar acum la un loc de muncă fără să mai avem o altă opțiune. ”

Mulți nu sunt mulțumiți de o revenire iminentă la birou. În cercetările efectuate de YouGov în numele companiei de bunăstare și performanță PUSH, 40% dintre oameni nu doreau să se întoarcă cu normă întreagă, deoarece ar fi „rău pentru bunăstarea lor mentală” – și această cifră a crescut 50% la cei sub 35 de ani.

Se așteaptă ca obligativitatea muncii domiciliu să fie ridicată la 19 iulie, lăsând la latitudinea companiilor să decidă dacă angajații ar trebui să revină fizic la birou.

În ciuda faptului că Michael Gove a spus: „Nu ne vom întoarce la status quo”, Guvernul a negat zvonurile că va introduce dreptul legal de a lucra de la distanță. Laburiştii declară că acest lucru ar trebui să fie garantat, împreună cu „dreptul de a se deconecta” al unui angajat și nu ar trebui să răspundă la e-mailuri și apeluri în afara programului de lucru.

The Telegraph, Apple CEO, Tim Cook – AFP

Când CEO-ul Apple, Tim Cook, le-a spus celor 137.000 de angajați ai săi că, din septembrie, ar trebui să petreacă cel puțin trei zile pe săptămână în birou, unii angajați au răspuns publicând o scrisoare deschisă în semn de protest. Google s-a confruntat cu o reacție similară atunci când a declarat că dorește ca muncitorii să revină la la birou în septembrie, retractând ulterior și anunțând că până la 20% dintre lucrători vor avea permisiunea să lucreze definitiv de acasă.

Potrivit cercetărilor efectuate de firma de contabilitate EY, 54% dintre angajații la nivel mondial ar lua în considerare părăsirea locului de muncă post-pandemie dacă nu li se va oferi o formă de flexibilitate în ceea ce privește locul de muncă și momentul în care lucrează.

Katie *, 38 de ani, analist de date, lucrează de acasă de peste un an acum. „Am economisit atât de mulți bani, nu pierd ore întregi de navetă, mănânc mai sănătos și efectiv lucrez fără să fiu întreruptă în mod constant.”

Însă angajatorii ei îi cer să se întoarcă la birou în câteva săptămâni. „Este clar că companiei mele nu îi pasă de sănătatea mea fizică sau mentală, vor doar să vadă oameni stând pe scaune în birou”, spune ea.

„Am căutat un loc de muncă, dar dacă nu găsesc nimic, mă gândesc serios să renunț și să merg independent. Ideea de a mă întoarce să-mi încep ziua la 5 dimineața și de a sta în metrou și de a pierde ore din viața mea stând la un birou este ridicolă: lucrul de acasă mi-a schimbat viața în bine, de ce aș vrea să pierd toate acestea? ‘

Multe companii adoptă o abordare hibridă, biroul fiind folosit mai degrabă ca spațiu ocazional decât în ​​fiecare zi, o schimbare pe care Filby o prezice că este aici pentru a rămâne.

„Oamenii vor aplica pentru locuri de muncă care oferă o mai mare flexibilitate nu numai pentru a-și îndeplini sarcina în propriile condiții, ci și pentru a îndeplini alte părți ale vieții lor, fie că sunt copii, hobby-uri, o afacere secundară. Pur şi simplu, companiile care insistă ca personalul să revină la birou cu normă întreagă nu vor avea cei mai buni oameni.”

Nick Butler, 38 de ani, a eşuat într-o carieră de designer tehnic după universitate. El a petrecut 15 ani urcând pas cu pas în ceea ce a fost, în cea mai mare parte, o carieră constantă, începând un nou loc de muncă într-un rol de senior pentru o companie de aprovizionare cu amănuntul la sfârșitul anului 2019.

Nick Butler

Când a lovit pandemia, a fost pus pe liber, ceea ce i-a dat timp să ajute la creșterea afacerii part-time a soției sale Sophia, Sugar Tea Room, și să aibă grijă de cei doi copii ai lor – și i-a dat o perspectivă asupra vieţii lui. „Nu m-am considerat niciodată unul dintre acele tipuri antreprenoriale înainte”, spune el. „Am fost destul de fericit să îmi fac munca obişnuită de la nouă la cinci, să iau salariul în fiecare lună și cam asta era.”

În septembrie anul trecut, s-a întors la muncă, dar un rol care fusese gestionat până acum se simțea mult mai stresant. „Dintr-o dată, slujba a schimbat viteza. Când lucram de acasă, nu există delimitare. Ziua nu se termină niciodată. Mă culcam gândindu-mă la serviciu, mă trezeam gândindu-mă la muncă. Ceva a trebuit să se schimbe. ‘

Nu a ajutat că inima lui nu mai era în acel job. A început să caute o altă slujbă în jur – înainte să-și dea seama că nici asta nu voia. „Am început să mă gândesc, da, aș putea continua să urc pe această scară, dar acest stres pe care îl simt și această anxietate, va crește doar şi mai mult. O să se înrăutățească doar cu cât voi primi mai multă responsabilitate. Începi să te întrebi dacă această ambiție merită cu adevărat. ‘

La fel ca Rosanna Stevens, Butler s-a simțit mai capabil să renunțe datorită economiilor pe care le-a acumulat în urma pandemiei – împreună cu tamponul financiar al locului de muncă stabil al soției sale ca manager de proiect. Acum se concentrează pe creșterea Sugar Tea Room ca afacere. ‘A fost greu să le explic oamenilor de ce îmi părăseam slujba. Când spuneți că veți coace prăjituri și biscuiți, veți avea parte de câteva feţe amuzate.

„Mă uit în urmă la zilele când mă trezeam la 6 dimineața ca să-i pregătesc pe copii și să duc unul la grădiniță, unul la școală și să intru în birou până la 8:30, apoi să îmi fac griji dacă voi putea să termin la timp pentru a reproduce traseul în sens invers ‘, spune Butler. „Când scapi brusc de asta, îţi dai seama, wow, că acesta este de fapt un mod foarte nebun de a trăi.”

Butler nu este singurul care crede asta. În pofida îngrijorării unei crize iminente, pandemia a declanșat o criză antreprenorială în rândul milenialilor, împrumuturile inițiale susținute de guvern în rândul tinerilor între 25 și 40 de ani reprezentând 58% din totalul cererilor din acest an.

Suma estimată de 140 de miliarde de lire sterline pe care au acumulat-o milioane de britanici prin „economii accidentale” din cauza sărbătorilor anulate, lipsa navetelor și a vieții sociale reduse le permite unora să își asume riscuri pe care altfel nu le-ar putea avea.

Până anul trecut, Laura Riches, în vârstă de 34 de ani, a avut o carieră de succes ca director general al unei companii premium de băuturi. Ea și soțul ei Ashley, un cântăreţ de operă, au o fiică de doi ani, economiseau pentru a cumpăra o casă. Dar când pandemia a lovit-o, Ashley și-a pierdut toată munca, punând frâna în planurile lor.

Dintr-o dată, au existat mai puține motive pentru a rămâne într-o slujbă doar pentru că era lucrul sensibil. „De fapt, a fost destul de eliberator să spunem că nu avem nicio modalitate de a obține un credit ipotecar acum, dar avem banii pe care i-am economisit deja pentru un depozit, deci cum putem folosi acest lucru pentru a face cea mai bună investiție pe termen lung pentru familia noastră? ‘

Laura Riches

În noiembrie 2020 și-a lansat propria afacere, Laylo – un brand premium de vin în cutie – alături de cofondatorul ei, Laura Rosenberger. „Anul trecut a arătat că nu are rost să ia decizii doar pentru că ceva este sigur, pentru că nimic nu este sigur – pur și simplu nu știi ce se va întâmpla.”

Unii mileniali nu doresc doar flexibilitate, ci vor să lucreze mai puțin. Personalul sindicalizat de la Vice Media Group – brandul mileniar suprem – face campanie pentru o săptămână de lucru de patru zile, fără nicio reducere a salariului. „La sfârșitul unui an greu și lung este timpul să ne regândim radical modul în care vedem munca”, spune Ruby Lott-Lavigna, ‘mama’ filialei Vice UK NUJ.

Acest lucru poate părea contra-intuitiv când știrile economice sunt atât de sumbre. Șomajul a scăzut ușor în această vară, dar nivelurile sunt încă mai mari decât pre-pandemie, iar sfârșitul programelor de sprijin și de ajutor guvernamental ar putea duce la o creștere a numărului de șomeri în această toamnă. Într-adevăr, Suren Thiru, șef de economie la camerele de comerț britanice, a declarat că șomajul „rămâne pe punctul de a atinge vârful spre sfârșitul anului 2021”, tinerii suportând greul.

Cary Cooper consideră că marea discuție despre demisiile în lanţ este la modă și că milenialii vor sta strâns legţi de locul de muncă care nu le place în perioadele de incertitudine economică. „Aceasta este o generație cu o înţelepciune a străzii. Sunt mai puțin atașați de securitatea locului de muncă, dar sunt, de asemenea, pragmatici. ”

Dar el avertizează că angajatorii nu ar trebui să se mulțumească doar cu asta. „Singurul lucru care stă la baza tuturor acestor lucruri este că milenialii își doresc o bună calitate a vieții profesionale. Dacă angajatorii nu prevăd acest lucru, este posibil să nu îi piardă luna aceasta, dar în cele din urmă îi vor pierde. ”

Desigur, alegerea locului și modului în care lucrați este un privilegiu pe care nu îl are toată lumea – ceva ce Rosanna Stevens recunoaște. „Știu oameni care au fost concediați și, pentru ei, cred că că par că aş fi nerecunoscătoare sau complet nesăbuită pentru că am renunțat la un loc de muncă bine plătit și sigur. Cu siguranță am avut şi eu o vină pentru că am renunțat. ”

Înseamnă asta că s-ar întoarce vreodată la un loc de muncă cu normă întreagă? ‘Chiar nu mi-ar plăcea. M-aș simți prinsă într-o capcană”, spune Stevens.