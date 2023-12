Musicalul „Mamma Mia!” revine la Sala Palatului la 1 martie, după ce în ultimii cinci ani spectacolul a fost văzut de peste 74.000 de români. „Mamma Mia!”, un spectacol de divertisment de calitate marca Musicals.ro, care rivalizează cu marile producţii din Occident, o aduce din nou pe scena Sălii Palatului pe Loredana în rolul principal, cel al Donnei Sheridan, alături de alţi artişti consacraţi care urmează să fie anunţaţi în curând, transmit organizatorii, potrivit news.ro.

Până acum producţia a avut nu mai puţin de 31 de reprezentanţii în nouă oraşe, dintre care doar 18 în Bucureşti. Biletele pentru spectacolul din 1 martie au fost puse deja în vânzare, în exclusivitate în reţeaua iabilet.ro.

Grandioasa producţie aduce în faţa publicului numere de dans dinamice, o coregrafie spectaculoasă, nu mai puţin de 200 de costume şi 23 de piese ale trupei ABBA, traduse şi adaptate în limba română de Ernest Fazekas. Publicul prezent se va putea bucura de hituri legendare precum „Mamma Mia!”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”.

„Mamma Mia!“ prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Tânăra se confruntă cu trei posibile variante, aşa că decide să-i invite pe mica insulă grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptate, care vor crea multe momente amuzante şi vor încânta publicul prezent.

În „Mamma Mia!“ musicalul care a fost urmărit până acum de 60 de milioane de oameni din 50 de ţări, în 16 limbi diferite, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relaţii, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona şi publicul român datorită distribuţiei şi a producţiei de amploare. Povestea scrisă de Catherine Johnson este imaginată în paradisul unei insule greceşti.

Musicalul a fost lansat în 1999 la Londra, în West End şi apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson şi producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson şi Bjorn Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia!". Musicalul a întrecut producţii originale de pe Broadway, precum „The Sound of Music", „The King and I" şi „Damn yankees". „Mamma Mia!“ este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5.000 de reprezentaţii.

Datorită succesului international înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth şi Stellan Skarsgård în rolurile principale, iar în 2018 a fost lansat filmul Mamma Mia 2.

„Mamma Mia!” a avut premiera în mai mult de 440 oraşe mari ale lumii, mai multe decât orice alt musical din istorie. Spectacolul "Mamma Mia!" a primit premiul de platină în Marea Britanie şi Irlanda, iar în Australia, Austria, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia şi Suedia a primit aurul. A fost nr. 1 în topurile de albume iTunes în peste 40 de pieţe şi a fost pe primul loc în topurile Official Album Charts în 7 pieţe globale. Rolul Tanya a fost oferit iniţial lui Cher. Cu toate acestea, a fost nevoită să refuze rolul din cauza turneului pe care îl avea atunci. Din fericire, ea a semnat mai târziu pentru a juca în continuarea filmului „Here We Go Again”, interpretând personajul Ruby. În filmul "Mamma Mia!" sunt folosite fotografii personale cu actori, iar în scenele “Dancing Queen” şi “Our Last Summer,” găsim fotografii cu Amanda Seyfried din copilărie şi adolescenţă.