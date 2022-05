Nicolae Ciucă, mesaj pe Twiiter pentru omologul austriac

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă l-a felicitat pe cancelarul Karl Nehammer pentru faptul că a fost ales ca lider al Partidului Popular Austriac

„Felicitări cancelarului Karl Nehammer pentru alegerea ca preşedinte al Partidullui Popular Austriac. Aştept cu nerăbdare să consolidăm cooperarea între România şi Austria şi cele două partide în interiorul PPE”, a scris Nicolae Ciucă, sâmbătă pe Twitter.

CONTEXT

Cancelarul austriac Karl Nehammer a fost ales sâmbătă noul lider al partidului său conservator, Partidul Popular Austriac (OVP), primind sprijinul tuturor delegaţilor prezenţi la o conferinţă extraordinară a partidului.



Sondajele de opinie indică faptul că publicul austriac nu mai are încredere în acest partid, ca urmare a unei serii de acuzaţii de corupţie împotriva unor membri de top.



Nehammer a fost nevoit să îşi remanieze cabinetul în această săptămână în urma demisiei a doi miniştri care au primit posturile de la fostul cancelar căzut în dizgraţie Sebastian Kurz.



Kurz, care a fost extraordinar de popular la preluarea mandatului în 2017, a fost forţat să demisioneze în octombrie pentru presupuse fapte de corupţie şi a demisionat din funcţia de preşedinte al OVP la scurt timp după aceea.



Nehammer a preluat funcţia de cancelar al Austriei în decembrie şi a ocupat funcţia de lider al OVP în calitate de interimar.



Partidul a trebuit ''să recâştige încrederea care a fost pierdută într-o oarecare măsură'', a declarat vineri Nehammer, în vârstă de 49 de ani, pentru ziarul Kleine Zeitung.



Dintre cei peste 1.000 de participanţi la conferinţa partidului de la Graz, aproximativ 600 de delegaţi au avut drept de vot.

Congratulations @karlnehammer on your election as President of @volkspartei.

I am looking forward to further strengthening the close cooperation between #Romania and #Austria and between our parties within @EPP #BPT22