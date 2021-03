Nicolae Dică, despre meciul cu Macedonia de Nord: Eu spun că suntem favoriţi

Secundul lui Mirel Rădoi, Nicolae Dică, a declarat, miercuri, că el nu consideră Macedonia de Nord favorită în partida cu România pentru faptul că a obţinut calificarea la Euro-2020, iar tricolorii, nu, potrivit news.ro.

"Pandev este unul dintre jucătorii importanţi, un jucător cu experienţă, dar din punctul meu de vedere Elmas este cel mai important jucător al lor, jucătorul care evoluează la Napoli, într-un campionat foarte puternic. Este un jucător care în ultimii 30 de metri poate să facă diferenţa, să marcheze, să dea pasă de gol, să elimine jucători din joc. Ei sunt calificaţi la Euro, dar eu nu privesc aşa, la acest joc. Eu spun că noi suntem favoriţi, jucăm acasă şi trebuie să intrăm cu gândul ăsta, că suntem echipa mai bună şi că putem să câştigăm acest joc. Asta trebuie să fie gândirea noastră. Trebuie să avem această ambiţie, de a merge la un campionat mondial, pentru că nu s-a mai întâmplat de mult timp acest lucru, trebuie să fim încrezători în treaba asta şi ar trebui să avem o ambiţie în plus faţă de ei. Pentru că ei şi-au îndeplinit un obiectiv, de a merge la un campionat european şi noi nu l-am îndeplinit. Acum începem calificările pentru campionatul mondial şi ambiţia noastră trebuie să fie mult mai mare decât a lor", a spus Dică.

El a explicat şi cum a decurs colaborarea cu selecţionerul Mirel Rădoi, aflat în izolare după ce a fost testat poztiv cu noul coornavirus.

"Depinde de testele pe care el le face. Dacă va avea două teste negative, astăzi şi mâine, este posibil ca mâine seară să fie pe bancă. (n.r - despre cine va face schmbările) Noi avem o comunicare, o aveam şi înainte. Mirel vorbea cu noi, cei din staff. Întotdeauna când se lua o decizie o luam împreună, aşa vom face şi acum, chiar dacă Mirel nu este fizic lângă noi, vom comunica cu el. Va fi cineva care va comunica cu el pe timpul jocului. Nu ne-a fost foarte greu să gestionăm aceste momente, pentru că noi suntem un staff unit. Singura problemă a fost că Mirel nu a fost fizic aici, dar în ficare zi am comunicat cu el prin Skype sau Zoom şi lucrul acesta ne-a ajutat foare mult. Poate acum ne-a unit şi mai mult decât eram înainte. (n.r. - dacă va conta părerea lui în stabilirea echipei) Eu îmi asum orice, este clar acest lucru. Dar şi când era Mirel aici şi acum, stabileam împreună primul 11. Erau lucruri pe care le vorbeam înainte de a face primul 11 şi ajungeam la un numitor comun, fiecare venea cu argumentele lui. Întotdeauna s-a făcut aşa, şi acum se va face la fel şi răspunderea este a tuturor. Chiar dacă Mirel era fizic aici, nu e el singurul care răspunde pentru rezultate. Şi noi, cei care suntem în staff, trebuie să răspudnem pentru rezultatele echipei. Vorbim de multe ori pe zi cu Mirel Rădoi, în funcţie şi de ceea ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament. Este clar că vorbim de multe ori pe zi. Nu am vorbit despre asta (n.r.- comunicarea la pauză), dacă vom face la pauză ceva, urmează în zilele următoare să vedem cum ne vom organiza pentru joc. Am făcut până acum pentru antrenamente, dar nu am stabilit încă pentru joc", a precizat el

Dică a prezentat situaţia unor jucători şi a anunţat că fotbaliştii s-au înţeles cu conducerea federaţiei cu privire la drepturile financiare pe care le vor primi în această campanie de calificare.

"(n.r. - despre portarii Ionuţ Radu şi Florin Iacob) Florin rămâne la naţională. Am decis să-l chemăm pe Radu pentru că cei din Italia au ridicat restricţiile, el era una dintre soluţii înainte să-l chemăm pe Iacob, dar l-am chemat şi pe el pentru că este un jucător tânăr, de perspectivă, doream să-l angrenăm şi pe el în anturajul echipei naţionale, să-i cunoască pe băieţi cât mai bine şi de asta am luat această decizie. Cu cât este mai mult în anturajul echipei naţionale, cu atât este mai bine şi pentru el şi pentur noi, pentru că este un portar care a dovedit la naţionala de tineret. În plus, Iacob, de când a venit, pe mine m-a impresionat, mi-a plăcut atitudinea lui, mi-a plăcut personalitatea lui şi ne bucurăm că l-am adus la echipa naţională.

(n.r. - despre Ovidiu Popescu) L-am chemat pentru postul de fundaş dreapta, dar el este un jucător care a jucat pe mai multe poziţii la echipa de club. Este posibil ca şi noi să-l folosim pe o altă poziţie, oricând.

(n.r. - despre Cristian Bălgrădean) Am văzut şi eu că ar fi fost un conflict... Nu a fost niciun conflict între noi şi Bălgrădean. El nu a ajuns la echipa naţională pentru că era accidentat în momentul în care noi am făcut convocările. S-a văzut clar că nici la echipa de club nu a fost în lot pentru meciul de campionat.

(n.r. - despre primele jucătorilor) Lucrurile sunt clare. A fost aici preşedintele cu nea Mihai (n.r. - Stoichiţă), au discutat cu jucătorii, se ştie, e totul pus la punct.

(n.r. - despre câte puncte pot fi câştigate în tripla din această lună). Eu mi-aş dori să luăm maximum de puncte, dar dacă ne gândim la adversarii pe care îi avem, şapte puncte ne-ar fi la îndemână. Dar improtant este să gândim că putem lua maximum de puncte din aceste trei jocuri. Gândirea noastră este să jucăm fiecare joc la victorie, indiferent de adversar.

(n.r. - despre Alexandru Mitriţă) A fost luat în calcul, dar ţinând cont de situaţia pe care a avut-o în utlima lună şi jumătate, în care în patru jocuri a jucat 90 de minute, era foarte puţin pentru el ca să ajungă la echipa naţională, pentru că pe poziţia lui îi avem pe Coman, Mihăilă, Maxim, Tănase, jucători care sunt într-o formă bună şi au jucat meci de meci titulari la echipele de club. De la mijlocul terenului în sus avem jucători care evoluează la echipele de club şi o fac foarte bine. Avem concurenţă pe aceste poziţii, este un lcuru benefic pentru naţională. Asta ne bucură pe noi, că ne este greu atunci când faci primul 11 asupra cui ne decidem. Avem şi trei jocuri în nouă zile, aşa că putem să-i rulăm pe aceşti jucători. Noi am gândit să jucăm ofensiv când am venit la echipa naţională, ne dorim să facem acest lucru, să ajungem o echipă care să aibă o posesie bună, să reuşim să ne creăm multe ocazii de a marca, să marcăm multe goluri, să câştigăm jocurile, astea sunt obiectivele noastre. Să fim o echipă agresivă pe faza defensivă, să facem presing sus, indiferent de adversarul pe care îl întâlnim. Dar pentru asta avem nevoie de timp", a mai spus Dică.

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a declarat că este foarte important cum va începe România această campanie de calificare. El doreşte un succes în primul meci pe care să i-l dedice selecţionerului Mirel Rădoi.

"A trecut foarte mult timp de când România nu s-a mai calificat la un campionat mondial. Cred că este important cum vom începe mâine şi dacă vom reuşi să debutăm cu o victorie moralul nostru va fi foarte ridicat pentru celelalte meciuri. Sunt foarte mulţi jucători tineri, care au făcut performanţă la under 21, care joacă în campionate puternice, e un mix de generaţii şi România are un viitor frumos. Îmi doresc să ajut echipa naţională cum pot mai bine, cu gouri sau în alte moduri. Voi da tot ce am mai bun ca să ajut echipa naţională. E ciudat (n.r. - fără selecţioner) şi suntemt trişti că nu-l vom avea lângă noi, cel puţin pentru primul meci, dar am avut discuţii şi şedinţe prin video cu dânsul, ştim că este aproape de noi şi cu siguranţă că vom încerca să câştigăm primul meci şi pentru dânsul, ca să-i facem o bucurie", a spus Stanciu.

România va întâlni, joi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, echipa Macedoniei de Nord, în prima partidă din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.