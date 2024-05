Nicuşor Dan: Primăria Capitalei are cam 5.000 de procese noi pe an. Printre ele, litigii cu mize de zeci de milioane de euro

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că Primăria se confruntă cu aproximativ 5.000 de noi procese în instanţă anual, el estimând că municipalitatea este implicată, în prezent, într-un număr de procese cuprins între 10.000 şi 15.000. Edilul arată că unele dintre procese au ”mize uriaşe”. Dan vorbeşte şi despre costurile acestor demersuri făcute în instanţele de judecată, scrie News.ro.

”(Primăria Capitalei - n.r.) are cam 5.000 de procese noi pe an, pe diferite teme: pe dreptul proprietăţii, pe amenzi pe care le dă Poliţia Locală, pe aşa-numitele uzucapiuni, pe fel de fel de teme. Aş zice că dacă sunt 5.000 de procese noi pe an, probabil că pe rol sunt între 10 şi 15 mii”, a afirmat Nicuşor Dan, la Antena 3, joi seară, conform News.ro.

În ceea ce priveşte costurile acestor procese, edilul a explicat că acestea sunt cuprinse între 10 şi 20 de milioane de lei anual

”Dar trebuie să înţelegeţi că între aceste 10-15 mii de procese sunt unele care au mize uriaşe, de exemplu un proprietar care solicită o despăgubire pentru că terenul lui e în spaţiul verde. Un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 50 de milioane de euro. Un litigiu în care un dezvoltator e nemulţumit că nu-i dăm autorizaţie. Un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 4-5-10 milioane de euro şi atunci e logic să avem avocaţi care să ne reprezinte”, a explicat primarul.