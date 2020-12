Noi recorduri negative privind cazurile de infectare şi de deces în Rusia

Rusia a înregistrat joi cifre-record privind cazurile de infectare cu noul coronavirus şi de deces, în absenţa unei carantine generalizate în pofida unui al doilea val care afectează ţara, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Autorităţile ruse au raportat 635 de decese şi 29.935 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore. Bilanţul total al contaminărilor a depăşit 2,96 milioane, iar numărul deceselor a ajuns la 53.096.

Capitala Moscova, în continuare principalul focar epidemic, a înregistrat, de asemenea, un nou record de contaminări zilnice (8.203).A patra cea mai afectată ţară din lume, Rusia înregistrează noi recorduri în fiecare săptămână, situaţia fiind deosebit de îngrijorătoare în regiunile cele mai sărace, deseori insuficient dotate.

Însă, cifrele oficiale publicate de autorităţile ruse reflectă o mortalitate mai scăzută în comparaţie cu Europa de Vest sau Statele Unite, un rezultat cu care preşedintele Vladimir Putin se laudă de mai multe luni, notează AFP. Putin a afirmat joia trecută, în cadrul conferinţei sale de presă anuale, că Federaţia Rusă a gestionat "mai bine" pandemia de coronavirus decât ţările din Occident. Potrivit lui, sistemul rus "s-a dovedit mai eficient" decât cel al altor ţări, în special din Occident.



Cu toate acestea, autorităţile ruse nu contabilizează decât decesele a căror cauză principală este COVID-19, confirmate prin autopsie.



Agenţia oficială de statistici Rosstat a înregistrat în octombrie 2020 aproape 50.000 de decese în plus faţă de cifrele din octombrie 2019. Între martie şi sfârşitul lunii octombrie, numărul deceselor consemnate în plus în comparaţie cu cifrele din aceeaşi perioadă a anului trecut s-a ridicat la aproape 165.000, ceea ce ar sugera un bilanţ mult mai grav faţă de ceea ce recunosc autorităţile, notează AFP.



Guvernul a refuzat până în prezent impunerea unei noi carantine naţionale pentru a menţine economia deja afectată şi se bazează pe imunizarea în masă a populaţiei ruse cu vaccinul dezvoltat de Moscova, Sputnik V.