"Enescu şi hora razelor de soare", "Vivaldi şi cele patru anotimpuri" şi "Bach şi orga fermecată", primele titluri din colecţia "Poveşti din Pădurea Muzicală", de la editura Nemi pentru copii, vor apărea în librării la începutul lunii septembrie.

Acestea vor fi urmate de "Mozart şi curcubeul muzical", "Beethoven şi furtuna de sunete", "Chopin şi balada stropilor de ploaie", "Ceaikovski şi dansul notelor de argint", "Strauss şi valsul rozelor de mai", "Poveste muzicală de Crăciun" şi "Paganini şi capriciile magice", un nou volum din serie care este în lucru.

Cărţile vor apărea într-un format mare, cartonat, cu ilustraţii color realizate de Adriana Gheorghe, Sebastian Opriţa şi Thea Olteanu.

Ediţia centenară "Enescu şi hora razelor de soare" este una specială, realizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Cartea are în plus o minunată poveste, "Dor de doină", un titlu care uneşte două dintre cele mai frumoase cuvinte din limba română, "dor" şi "doină", iar toate cărţile din serie au ilustraţii suplimentare, sugestii muzicale şi jocuri distractive pentru cei mici.

Primele trei volume sunt la precomandă pe nemira.ro şi toate comenzile făcute în perioada 30 iulie şi 15 august vor fi însoţite de autograful autoarei. Cărţile vor intra în librării la începutul lunii septembrie, scrie News.ro.

Colecţia "Poveşti din Pădurea Muzicală" este o serie de poveşti pentru copii scrise de Cristina Andone, ale căror personaje principale sunt cei mai mari compozitori ai lumii.

Cărţile, ilustrate într-un stil original de Adriana Gheorghe, Sebastian Opriţa şi Thea Olteanu, îi vor împrieteni pe copii cu muzica clasică, oferindu-le, într-un mod accesibil, informaţii esenţiale pentru cultura lor generală.

"Am vrut să cobor muzica clasică de pe piedestalul aurit al culturii înalte. Să o curăţ de praful snobismului, al extazului mimat. Să o democratizez. Să o aduc într-o zonă a firescului, direct pe raftul cu jucării. Am pornit de la ideea că muzica are personalitate; exact acest caracter e ceea ce un copil poate recunoaşte spontan, ca pe un brand obişnuit. După câţiva ani de cercetare, am conturat o metodă numită "Audit de Brand Muzical", pe care am cernut-o în poveşti prietenoase, cu miez", spune Cristina Andone.