Noua ediţie a cărţii Pe aripile vântului, publicată cu avertismentul rasistă şi ofensatoare

Editorul romanului "Gone with the Wind/ Pe aripile vântului", Pan Macmillan, a decis să adauge un avertisment pentru cititori la noua ediţie a bestseller-ului scris de Margaret Mitchell, publicat în 1936, potrivit The Telegraph. Se va menţiona aşadar că lucrarea conţine pasaje „rasiste”, că este „problematică”, şi că anumite elemente se pot dovedi a fi „ofensatoare sau chiar periculoase”, potrivit news.ro

„Gone with the Wind este un roman care are elemente problematice, printre care romantizarea unei perioade şocante din istoria noastră şi ororile sclaviei”, spune avertismentul pentru această nouă ediţie, potrivit The Independent.

„Romanul include descrierea unor practici inacceptabile, portrete rasiste şi stereotipe şi teme perturbatoare, o caracterizare, limbaj şi imagini tulburătoare".

Spre deosebire de alţi editori, care aleg să elimine caracterul rasist sau ofensiv al anumitor lucrări, Pan Macmillan a decis să păstreze textul aşa cum este.

„Textul acestei cărţi rămâne în toate privinţele fidel originalului şi reflectă limba şi perioada în care a fost scrisă iniţial”, se arată în avertisment.

„Pan Macmillan consideră că modificarea textului pentru a reflecta lumea actuală ar afecta autenticitatea originalului şi, prin urmare, a ales să păstreze textul integral.

Ediţia este, de asemenea, însoţită de un eseu al unui istoric şi romancier britanic, Philipp Gregory. Autorul explică că romanul "Gone with the Wind" „a promovat viziunea rasistă a plantatorilor asupra istoriei sudice” şi „glorifică şi predică supremaţia albă”.

Cartea, publicată pentru prima dată în 1936, este o poveste de dragoste plasată în timpul Războiului Civil American, în care cei din Sud deţinători de sclavi s-au luptat cu aboliţioniştii lui Abraham Lincoln din Nord.

Filmul bazat pe carte, cu Vivien Leigh şi Clark Gable din 1939, a devenit un clasic al cinematografiei. Această frescă epică din timpul Războiului Civil a fost, de asemenea, acuzată de rasism.

Retras pentru scurt timp de pe platforma HBO Max în 2020, filmul a revenit cu un avertisment potrivit căruia filmul „neagă ororile sclaviei”. Pentru HBO Max, menţinerea acestui film în catalogul său „fără explicaţii şi denunţarea acestei reprezentări ar fi fost iresponsabilă”. Prin urmare, platforma a decis să difuzeze filmul din nou online, dar cu o contextualizare.