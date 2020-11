Noul 'centru de reflexie' pe legile justiției: Marcel Ciolacu (PSD) - Cătălin Predoiu (PNL)

Liderul PSD Marcel Ciolacu a dezvăluit, joi, că are „o relație foarte bună” cu ministrul Justiției, Cătălin Predoiu (PNL), cu care discută despre fiecare lege aflată în circuit parlamentar și „cât de repede acea lege trebuie sa treacă”.

„A fost 'Martea neagra', pentru 'faptele bune' exista publicitate. Dar a existat si o 'Miercurea alba', in care am luat toata legislatia din Parlament si am respins toate initiativele care doreau sa schimbe anumite legi ale...eu personal am o relatie foarte buna as putea spune cu actualul ministru al Justitiei, si luam fiecare lege, o discutam, vedem necesitatea si cat de repede acea lege trebuie sa treaca. Se poate comunica institutional intre partide pe anumite zone care la un moment dat in Romania au fost folosite”, a declarat Marcel Ciolacu la Libertatea.

„Circa 90% din dosarele DNA trimise in instanta sunt achitari. Nu a fost o perioada de normalitate. Raul a fost facut si anumite abuzuri au existat”, a mai spus liderul PSD. El a adaugat ca greseala PSD a fost faptul ca pe aceasta tema a abuzurilor varful de lance era Liviu Dragnea care avea probleme penale.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, relata că în fostele guvernări PSD situația legislației în domeniul penal era discutată în anumite „centre de reflexie” în care ministerul nu era implicat.