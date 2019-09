Noul ministru al mediului din Japonia vrea renunţarea totală la centralele nucleare

Noul ministru japonez al mediului, Shinjiro Koizumi, a declarat că doreşte ca ţara sa să închidă toate centralele nucleare, pentru a evita riscul repetării unui accident precum cel de la Fukushima din 2011, transmite AFP potrivit Agerpres.

Shinjiro Koizumi, stea în ascensiune a politicii din Japonia şi fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri în guvern, în cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe.'Aş dori să reflectăm la modul în care am putea să scăpăm de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul de a le păstra', a declarat miercuri seară pentru presă noul ministru, părând a se face ecoul poziţiei anti-nucleare a tatălui său.'Vom fi terminaţi dacă vom lăsa să se producă (un accident nuclear) pentru a doua oară în aceeaşi ţară. Ne este imposibil să ştim când vom suferi un cutremur de pământ', a explicat el.Declaraţiile sale nu par însă de natură să anticipeze o modificare imediată a politici actuale a Japoniei, ce prevede o reducere treptată a dependenţei de energia nucleară.De altfel, Koizumi a fost contrazis imediat de noul ministru al industriei şi comerţului, Isshu Sugawara. 'Există riscuri şi temeri legate de energia nucleară. Însă obiectivul ''zero centrale'' este, în acest moment şi pentru viitor, nu este realist', a reacţionat acesta, citat de Reuters.Shinjiro Koizumi, în vârstă de 38 de ani, este al treilea cel mai tânăr ministru japonez de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.Tatăl său este cunoscut pentru faptul că şi-a schimbat radical poziţia faţă de energia nucleară de când a ieşit din politică, opunând-se acum vehement folosirii sale.Guvernul premierului Shinzo Abe afirmă că are ca obiectiv pe termen lung renunţarea la energia nucleară, dar prevede recurgerea pe scară largă la aceasta în anii următori, mai ales pentru a-şi respecta angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, conform acordului de la Paris semnat în 2015.Cel mai recent plan prevede reducerea la 20-22% a procentului reprezentat de energia nucleară în mixul energetic până în 2030, faţă de 30% înainte de catastrofa de la Fukushima.Japonia are dificultăţi însă în a reporni reactoarele, care au fost toate oprite după dezastrul de la Fukushima de pe 11 martie 2011. Normele naţionale privind siguranţa nucleară au fost ulterior mult înăsprite şi mai puţin de zece reactoare au fost repuse în funcţiune.