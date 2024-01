O fetiţă de 5 ani care traversa prin loc nepermis pe DN 51, accidentată de o maşină

O fetiţă de 5 ani care traversa prin loc nepermis pe DN 51 a fost accidentată, marţi seară, de o maşină condusă de un bărbat de 32 de ani, potrivit news.ro.

”Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, despre producerea unui accident rutier pe DN 51, în localitatea Brânceni. Cercetările preliminare indică ipoteza că un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 32 de ani, din comuna Conţeşti, judeţul Teleorman, ar fi acroşat un pieton angajat în traversarea neregulamentară a DN 51, prin loc nepermis, o minoră în vârstă de 5 ani, din comuna Brânceni”, a transmis, marţi seară, IPJ Teleorman.

Sursa citată a precizat că, în urma impactului, a rezultat rănirea pietonului, copila fiind transportată la spital în vederea primirii de îngrijiri medicale.

”Rezultatul testării cu aparatul etilometru a indicat faptul că bărbatul care conducea autoturismul nu se afla sub influenţa alcoolului la momentul producerii evenimentului rutier. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria”, a mai transmis sursa citată.