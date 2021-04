O fundație plantează 5.000 de puieţi la ieşirea din Sfântu Gheorghe spre stațiunea Șugaș Băi

Un număr de 5.000 de puieţi vor fi plantaţi primăvara aceasta la ieşirea din municipiul Sfântu Gheorghe spre staţiunea Şugaş Băi, printr-un program de educaţie ecologică şi civică iniţiat de Fundaţia Comunitară (HKA) Covasna, relatează Agerpres.

Conducerea fundaţiei a precizat luni că 1.500 de puieţi au fost plantaţi la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul unei acţiuni la care au participat 125 de voluntari.

"Sâmbătă, 125 de participanţi, elevi, pedagogi, familii cu copii mici, colective de muncă ale firmelor au participat la plantarea organizată în cadrul programului "Poarta Soarelui". Am plantat în total 1.500 de puieţi (...), dar înainte am curăţat terenul, am strâns 10 pungi de gunoi, care au fost ridicate de salariaţii societăţii de salubritate Tega (...) Cei 3.500 de puieţi rămaşi vor fi plantaţi pe parcursul săptămânii de către grupe care vor fi plătite de către fundaţie", se arată într-un comunicat de presă, remis AGERPRES.

Reprezentanţii fundaţiei au adăugat că municipalitatea se va ocupa de protejarea plantaţiei, menţionând, totodată, că aceasta este pusă în pericol de către motocicletele şi ATV-urile care circulă prin zonă.

"După ce plantarea va fi finalizată, terenul va fi încercuit cu un şanţ şi vor fi amplasate table de avertizare la intrările în zona de plantaţie. În timpul acţiunii am oprit mai mulţi motociclişti care se îndreptau spre teren. Motocicletele, ATV-urile reprezintă cel mai mare pericol pentru puieţii fragili plantaţi, astfel că apelăm la bunul lor simţ şi la responsabilitate comună faţă de mediul înconjurător", se arată în comunicat.

În primăvara anului trecut, în cadrul acestui proiect au fost plantaţi tot 5.000 de puieţi, iar intenţia iniţiatorilor este de a continua în următorii ani.

"În anul 2020 am plantat 5.000 de puieţi cu ajutorul muncitorilor în zona de sub pădurea de lângă mina de piatră de la Orko. Plantarea a avut loc într-un ritm accelerat, deoarece tocmai fusese declarată starea de urgenţă, iar ultimele lucrări au putut fi efectuate de către lucrători doar cu prezentarea documentelor oficiale. Plantarea a durat patru zile şi un total de 5.000 de puieţi (stejar, cireş sălbatic şi arţar) au fost plantaţi, puieţii fiind achiziţionaţi de la grădina de puieţi Ikaplant din Ghelinţa. În zonă a fost instalată o cameră de supraveghere, prin amabilitatea Asociaţiei Vadon. Am verificat evoluţia puieţilor din când în când, iar în toamnă am plivit micii copaci tot cu muncitori plătiţi. Cu ajutorul municipalităţii zona a fost înconjurată cu un şanţ, însă, din păcate, acest lucru nu oferă suficientă protecţie împotriva intruşilor, care intră în zonă cu caii şi calcă în picioare puieţii care s-au prins. În zona cu buruieni s-a prins un procent mai mic dintre puieţi, conform calculelor noastre au rămas 2.500-3.000", menţionează reprezentanţii fundaţiei într-un raport postat pe internet.

Tot în cadrul acestui program, la sfârşitul lunii noiembrie 2020, în curtea Casei de Cultură municipale din Sfântu Gheorghe a fost inaugurată sculptura "Poarta Soarelui", realizată de artistul Alpar Peter, o lucrare inedită care "va creşte" de la un an la altul, prin adăugarea unor elemente noi din bronz şi capsule din ceramică pe care vor fi menţionate numele celor ce se vor implica în proiect.

Sculptura a fost amplasată pe linia răsăritului, iar, conform viziunii artistului, elementele din bronz vor forma în final un cerc solar care va simboliza, în acelaşi timp, coroana unui copac.

Fundaţia Comunitară Covasna a fost înfiinţată în urmă cu aproape 10 ani la iniţiativa mai multor întreprinzători locali şi lideri de organizaţii civile, care şi-au propus să creeze un fond de dezvoltare a comunităţii locale şi să investească resursele în domenii importante precum educaţie, sănătate, protecţia mediului, cultură, economie şi sport.

De-a lungul timpului, fundaţia s-a implicat în mai multe proiecte ce vizează protejarea mediului înconjurător, iar în urmă cu aproape şase ani a iniţiat programul "Un copac pentru generaţia următoare", în scopul revitalizării livezilor şi salvării soiurilor tradiţionale de fructe aflate pe cale de dispariţie.

Programul a devenit o tradiţie, în fiecare an fiind distribuiţi mii de puieţi de pomi fructiferi, în special în comunităţile din mediul rural din judeţul Covasna.