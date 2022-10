O insulă cu doar 47 de locuitori este noul mare inamic al Rusiei: au fost trecuți pe 'lista neagră'

Rusia și-a extins duminică lista de sancțiuni pentru a include toate teritoriile britanice de peste mări, acuzându-le de "acțiuni neprietenoase" împotriva Moscovei. Printre teritoriile sancționate de Rusia se află și Insulele Pitcairn, o zonă cu o populație de doar 47 de persoane.

"Alte 11 teritorii britanice de peste mări au fost adăugate pe listă", se arată într-un comunicat al guvernului rus, adăugând că acestea susțin sancțiunile impuse de Marea Britanie împotriva Moscovei.

Potrivit declarației, lista a fost extinsă pentru a include Bermuda, Teritoriul Antarctic Britanic, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Montserrat, Insulele Pitcairn, Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Akrotiri și Dhekelia, precum și Turks și Caicos.

Anterior, Rusia a introdus sancțiuni împotriva a trei teritorii britanice de peste mări, și anume insula Anguilla, Insulele Virgine Britanice și Gibraltar.

Marea Britanie a fost una dintre țările fruntașe în ceea ce privește sancționarea Rusiei de când a început războiul împotriva Ucrainei. De asemenea, a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Kievului.

