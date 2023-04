O nouă provocare venită de la o rusoaică în circuitul WTA. Ce tricou a purtat la un meci de fotbal: Nu îmi pasă!

O nouă provocare venită de la o rusoaică în circuitul WTA. Anastasia Potapova, locul 24 WTA, este din nou în centrul atenției, după ce a repetat 'greșeala' de a purta tricoul echipei de fotbal favorite, Spartak Moscova. Dacă prima oară, rusoaica a fost avertizată de WTA pentru că a purtat tricoul echipei de fotbal Spartak Moscova la un antrenament de la Indian Wells, de data aceasta Potapova a apărut în tricoul aceleași echipe chiar la Moscova, în derbiul cu Dinamo Moscova, încheiat la egalitate, 3 - 3, jucătoarea de tenis chiar a fost invitată să dea lovitura de start a acelei partide.

Anastasia Potapova a transmis un mesaj dur, în special îndreptat către Iga Swiatek

”Fiecare persoană are dreptul de a alege. Așa că a merge la un meci în tricoul celor de la Spartak a fost alegerea mea personală. Ea (n.r.- Iga Swiatek) m-a condamnat, dar nu-mi pasă de reclamațiile ei. Dacă vrea să dea vina pe mine pentru ceva, îi urez succes. Nu o bag în seamă”, a spus jucătoarea din Rusia, citată de sportskeeda.com.

WTA a avertizat-o pe Anastasia Potapova formal susținând că gestul ei este inacceptabil și nepotrivit

“În privința tricoului echipei de fotbal din Rusia, WTA a avertizat-o formal pe jucătoare că gestul ei este inacceptabil și nepotrivit. Nu ne așteptăm să se repete acest moment”, a transmis WTA.

Iga Swiatek a rămas surprinsă de jucătoarea din Rusia: Credeam că a înțeles că nu ar trebui să-și afișeze susținerea în aceste momente

"Sincer, am fost surprinsă. Credeam că jucătoarea a înțeles că nu ar trebui, chiar dacă este fanul acelei echipe, să-și afișeze susținerea în aceste momente. Nu cred că este regulă să-ți declari susținerea față de Rusia sau o echipă din Rusia, având în vedere situația din Ucraina. Am vorbit cu cei de la WTA și cred că astfel de situații ar trebui evitate. Am înțeles că le vor explica jucătoarelor că nu pot să promoveze echipe din Rusia. Am fost mulțumită, mi-au dat asigurări. Pe de altă parte, cred că aceste situații apar pentru că n-au existat avertismente clare mult mai devreme. A fost mult haos în vestiare la începutul războiului.

S-au creat multe situații neplăcute, pentru că unghiul de abordare nu era clar în privința războiului din Ucraina. Dacă ar fi existat directive clare de la început, poate că astfel de situații ar fi fost prevenite", a spus numărul 1 mondial în luna martie, conform BBC.