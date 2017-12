Obiceiuri și tradiții de Revelion: Ce NU ai voie să faci și ce TREBUIE să faci pentru a-ți merge bine tot anul

Anul Nou este privit ca un început, un nou drum, o nouă etapă în viaţa noastră şi a întregii lumi. Anul ce vine vrem cu toţii să fie mai bun, mai îmbelşugat decât cel care s-a sfârşit. Nu vrem ca necazurile sau grijile să ne umbrească, iar norocul vrem să ne surâdă şi dorinţele să se îndeplinească. De aceea, indiferent de locul unde ne-am afla, trebuie să respectăm cu sfinţenie tradiţiile. Rtv.net prezintă lista lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a ne merge bine tot anul, dar și lista lucrurile interzise în ultima zi din an.

1. Poarta rosu

Este un obicei care trebuie respectat neaparat, pentru ca astfel nu vei avea bucurie si noroc tot anul! Chiar daca ti se pare ca nu se asorteaza, o dunga la sosete, o pereche de cercei, un ac de cravata, un articol de lenjerie intima, rosii sa fie, sunt suficiente pentru a bifa aceasta superstitie.

2. Bea sampanie

Anul nou trebuie sa te gaseasca cu un pahar plin in mana: astfel vei avea parte de belsug! Fie ca e vin spumant sau suc, trebuie sa bei paharul pana la fund si toate dorintele ti se vor indeplini.

3. Mananca peste

Asa cum pestele inoata prin apa, vei trece si tu prin toate necazurile ce se vor ivi in anul urmator, fara sa te afecteze. Atentie, insa, superstitiosii spun ca trebuie sa fie primul aliment pe care il consumi in noul an.

6. Gaseste-ti un loc sub vasc

Vascul aduce noroc pentru tot anul, dar si dragoste nemuritoare fata de persoana pe care o saruti sub boabele albe ale acestei plante. Pentru mai multa siguranta privind iubirea fara de sfarsit, e bine sa rupi una dintre bobitele de vasc si sa o pastrezi.

8. Tine bani in buzunare

Numai cei care au bani in buzunare in Noaptea dintre Ani vor avea bani tot anul. Mai mult decat atat, poarta o bijuterie din aur sau argint, pentru a atrage bogatia.

9. Poarta ceva nou

Este o intalnire magica intre vechi si nou. Obiectul nou pe care il porti va ajuta Anul Nou sa-l invinga pe cel vechi si toate necazurile si dezamagirile pe care le-ai infruntat vor disparea, iar cel nou va putea aduce sanatate, fericire si noroc!

10. Nu inlocui vechiul calendar

Pentru a evita ghinionul trebuie sa nu pui pe perete calendarul pentru anul viitor, inainte sa inceapa. De asemenea, primeste un dar, oricat de mic pentru ca e semn de noroc. Pentru un an linistit, lasa lumina aprinsa in casa toata noaptea sau o lumanare aprinsa.

11. Nu face treaba prin casa

Nu e bine ca in Noaptea dintre Ani sa se tricoteze, sa se coase, sa se spele rufele si sa se arunce gunoiul.

12. Anul Nou nu trebuie sa te prinda cu datorii

Traditia mai spune ca daca vrei sa ai un an imbelsugat nu trebuie sa ai niciun fel de datorie cand incepe noul an, altfel vei fi dator tot anul.

13. Ai grija la persoanele care te viziteaza in prima zi a anului

Traditia spune ca primul om care iti va trece pragul casei in prima zi din Noul An te va influenta tot anul. Persoanele blonde sau roscate aduc ghinion, iar cele brunete aduc noroc. Tot referitor la aceasta superstitie se mai poate face referire la sexul persoanei care iti va intra in casa: mai exact, daca este barbat anul va fi norocos, iar daca e femeie va fi cu ghinion.

14. Fetele nemaritate isi vor visa alesul daca...

In Ajun pune intr-un vas cu apa un fir de busuioc, o ramura de mar si un ban, dimineata visindu-l pe cel cu care te vei casatori.

15. Alunga spiritele rele

La miezul noptii de Anul Nou trebuie sa deschizi usa, pentru ca anul vechi sa iasa, iar cel nou sa intre. Mai mult decat atat, in Noaptea dintre Ani trebuie facut mult zgomot, pentru ca spiritele malefice sa fie alungate.

16. Nu ignora semnele vremii

Traditia spune ca se anunta un an bun daca cerul e senin de Revelion. Iar daca mai este si ger si de zapada sclipitoare, incepe un an prosper, cu multe nunti.

17. Nu dormi in noaptea de Revelion

In noaptea de Anul Nou nu ai voie sa doarmi, pentru ca altfel fi somnoros tot anul.

18. Nu uita sa iti pui o dorinta

In Noaptea dintre Ani este important sa iti pui mereu o dorinta si sa intampini anul ce vine cu sperante mari.