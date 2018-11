Opoziția anunță când va fi depusă moțiunea împotriva Guvernului Dăncilă: Un ultim apel adresat parlamentarilor că au șansa să stopeze guvernarea incompetentă

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi depusă până la sfârşitul anului, potrivit Agerpres.

"Moţiunea de cenzură va fi depusă până la finalul acestui an şi va reprezenta un ultim apel adresat parlamentarilor deopotrivă din Opoziţie şi din actul guvernamental că au şansa să stopeze această guvernare incompetentă, lipsită de responsabilitate, care ne face de ruşine în interior şi în străinătate şi care nu se concentrează pe altceva decât pe agenda personală legată de justiţie, a lui Liviu Dragnea", a anunţat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă.Prim-vicepreşedintele PNL nu crede că Opoziţia va anunţa, luni, data depunerii moţiunii."Am discutat cu privire la depunerea moţiunii, însă nu cred că ea va fi anunţată luni. Cert este că am fixat deja nişte repere de timp, până la care moţiunea de cenzură trebuie să fie votată în Parlament şi lucrul acesta îl vom anunţa după ce ne punem de acord cu toţii, toţi cei care am discutat de această moţiune de cenzură", a explicat Raluca Turcan.Liderul deputaţilor PNL a afirmat că toţi parlamentarii din Opoziţie susţin moţiunea de cenzură şi că se discută cu cei din UDMR, PSD şi ALDE pentru a le obţine sprijinul."Da (toate partidele din Opoziţie susţin moţiunea n.r.). Şi nu numai partidele parlamentare de Opoziţie, ci şi parlamentari neafiliaţi. De altfel, la toate demersurile pe care le-am făcut până acum în Parlament, am avut semnăturile parlamentarilor din partidele parlamentare de Opoziţie, plus parlamentari neafiliaţi, inclusiv membrii ai minorităţilor naţionale", a arătat Raluca Turcan.Turcan spune că UDMR va anunţa dacă va vota sau nu moţiunea Opoziţiei."Discutăm cu cei din UDMR, anunţul îl vor face ei, legat de decizia pe care o vor lua", a arătat Raluca Turcan.

În ceea ce priveşte parlamentarii minorităţilor naţionale, deputatul Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Ovidiu Ganţ, va vota moţiunea de cenzură, potrivit Ralucăi Turcan.



"FDGR, prin Ovidiu Ganţ, nu numai că sunt convinsă că va susţine moţiunea de cenzură, dar, de altfel, Ovidiu Ganţ a semnat şi a susţinut în Parlament toate iniţiativele PNL, de a sancţiona actuala guvernare, actuala conducere a Camerei Deputaţilor", a spus Raluca Turcan.



Întrebată dacă aşteaptă sprijin de la parlamentari PSD, Raluca Turcan a răspuns: "Sincer, da. (...) Nu discutăm instituţional cu PSD şi ALDE, întrucât în momentul de faţă, instituţional, cele două partide sunt confiscate exclusiv de Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu. Discutăm însă, la nivel de parlamentari, din aceste două partide."



Moţiunea de cenzură este privită de Raluca Turcan drept "o şansă uriaşă, ca românii cinstiţi, parlamentarii corecţi, România, să scape de această guvernare până la sfârşitul anului."



Turcan a adăugat că mizează pe atragerea alături de demersul lansat de PNL şi Opoziţie a încă 60 de parlamentari.