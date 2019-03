Oxford își schimbă strategia: Va introduce cuvinte deocheate și regionalisme din toată lumea

Aniversarea de 90 de ani a de la apariția primei ediții a dicționarului englez Oxford va fi celebrată prin includerea unor regionalisme culese din diferite colțuri ale lumii, relatează The Guardian.

Cuvintele au fost alese în urma unui apel public intitulat "Words Where You Are", lansat atât pe site-ul oficial al celebrului dicționar, cât și pe rețeaua de socializare online Twitter. Răspunsurile au venit atât din Marea Britanie, cât și din colțuri mai îndepărtate ale lumii precum India și Africa de Sud, scrie Mediafax.

Noua ediție a Dicționarului Oxford va include multe regionalisme din Scoția. Primul este "bidie-in", al cărui sens este "o persoană care trăiește alături de partenerul/partenera sa într-o relație non-maritală" și a cărui folosire a fost înregistrată pentru prima oară în 1916. "Bigsie" și "fantoosh" sunt următoatele pe listă, ele definind "un om care se crede mai important decât este" și ceva "bătător la ochi". Acestea datează din 1881, respectiv din anii 1920, iar primele lor apariții au fost în publicațiile Aberdeen Weekly Journal și Scots Magazine. "Sitooterie", alt cuvânt din Scoția care datează cel puțin din perioada interbelică, definește "un loc în care oamenii pot sta afară".

Nici insultele scoțienilor nu au fost ignorate. "Bam" descrie "o persoană enervantă sau respingătoare", iar originea lui este din Aberdeen. "Geggie" înseamnă "gură" și este folosit în expresia "shut your geggie", care înseamnă "taci din gură". El a fost folosit pentru prima oară în 1985, în scurta povestire "Andy’s Trial", scrisă de William Miller.

Alt regionalism de origine britanică inclus în dicționarul Oxford este "jibbons". El provine din Țara Galilor și denumește cepele verzi. Statele Unite ale Americii sunt și ele reprezentate cu "Yat", provenit din New Orleans și derivat din "Where y'at?"("Unde ești?").

Dialectul englez din India s-a îmbogățit și el cu expresia "kiss my chuddies", unde "chuddies" se referă la lenjerie intimă. Zicala provine din serialul "Goodness Gracious Me", difuzat de BBC Two între anii 1998 și 2001, dar și în 2014 și 2015. Cel din Africa de Sud va avea parte de două noi cuvinte: "dof", adică "prost, neinformat, aiurit" și "gramadoelas", un cuvânt misterios din punct de vedere etimologic, dar care definește "o regiune rurală izolată, în special una considerată ca fiind nesofisticată sau lipsită de cultură".

Există însă și expresii cu origini amuzante. Unul dintre editorii dicționarului, Johnatan Dent, a menționat extinderea marii liste de sensuri ale verbului "get" cu expresia "to get off at Edge Hill", care se referă la metoda contraceptivă a retragerii. El a explicat că zicala este legată de conceptul debarcării la penultima stație, Edge Hill fiind echivalentul de pe singura linie de transport de pe Liverpool Lime Street. "To get off at Edge Hill" are numeroase variante locale, în care sunt folosite ori penultimele opriri înainte de capătul de linie, dar a fost prima oară menționat într-un dicționar australian de colocvialisme în 1967, în care "Edge Hill" era înlocuit de suburbia Redfern din Sydney.

Dent a mai susținut că procesul de căutare al regionalismelor nu se va opri aici. El se așteaptă să existe "mult mai multe cuvinte" din diferite regiuni ale lumii în edițiile viitoare.

