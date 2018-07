Panică pe plajele din statul New York. Primele atacuri ale rechinilor din ultimii 70 de ani

Doi copii care se jucau în apă la mile distanţă unul de celălalt pe plaja de pe Fire Island din statul New York au suferit răni la nivelul picioarelor care indică un posibil atac al unui rechin, primul incident de acest fel din statul New York în ultimii 70 de ani, precizează Reuters, conform agerpres.

Victimele, o fată de 12 ani şi un băiat de 13, au fost externaţi după ce li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă, ambii având un prognostic favorabil.Din rana băiatului a fost extras un corp asemănător unui dinte de rechin, care va fi analizat pentru a se stabili cărei specii îi aparţine. Incidentul a avut loc în oraşul Islip, potrivit autorităţilor.Fata, pe nume Lola Pollina, a povestit în cadrul unei conferinţe de presă la care a luat parte împreună cu părinţii, că se afla în apă până la brâu pe plaja Sailors Haven din Brookhaven, la 3 kilometri distanţă faţă de Islip, când a fost muşcată.''Am văzut ceva lângă mine, după care am simţit durere, m-am uitat şi am văzut o înotătoare'', a spus fata. Rechinul pe care l-a văzut ar avea între 91 şi 122 de centimetri lungime.Atacuri ale rechinilor împotriva oamenilor se produc foarte rar în apele din Fire Island, la est de oraşul New York, sau în alte locuri din stat, potrivit lui Ian Levine, conducătorul Ocean Beach Fire Department.Doar zece cazuri de oameni muşcaţi de rechini au fost înregistrate în statul New York, cel mai recent în 1948, a declarat Levine pentru Reuters telefonic, citând date furnizate de autorităţile din Islip.Niciunul dintre cele două incidente nu au fost confirmate ca fiind atacuri ale rechinilor, dar Levine a adăugat ''Dintele pe care l-am extras din piciorul băiatului seamănă cu cel al unui rechin''.Plajele din Fire Island au fost închise pe o perioadă nedeterminată, a spus purtătoarea de cuvânt a National Park Service, Elizabeth Rogers.Într-un incident separat, un rechin-tigru de 2,2 metri lungime a fost prins de un pescar din Kismet, o plajă situată la 3,2 km de Islip, a mai spus Levine, precizând că nu crede că rechinul implicat în incidentul de miercuri să fi fost atât de mare.