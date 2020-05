Papa Francisc acuza sclavia la care sunt supusi multi muncitori in intreaga lume

Papa Francisc a denuntat vineri, intr-o predica dedicata Zilei Internationale a Muncii si Sfantului Iosif Muncitorul, ca in intreaga lume continua sa existe sclavi, femei si barbati obligati la munca fortata, nedreapta sau prost platita, informeaza EFE. `Demnitatea muncii este foarte maltratata. In istorie am citit despre lucrurile ingrozitoare facute sclavilor, cum ii duceau din Africa in America, (...) si spunem ca era groaznic. Insa si acum exista multi sclavi`, a avertizat Papa din capela amplasata in resedinta sa, Casa Sf. Marta de la Vatican.

In timpul predicii, sustinuta fara enoriasi, pentru a evita raspandirea cu noul Coronavirus, Suveranul Pontif a denuntat faptul ca in prezent `multi barbati si femei nu sunt liberi sa munceasca, ci sunt obligati s-o faca pentru a supravietui`. `Sunt sclavi ai muncii fortate. Nedreapta, prost platita si il face pe om sa traiasca cu demnitatea subminata. Sunt multi in lume`, a avertizat Papa.

Acesta a mai spus ca si-a amintit ca a citit o stire intr-un ziar despre un lucrator din Asia care castiga o jumatate de dolar pe zi si care a fost omorat in bataie de patronul sau pentru ca si-a facut prost treaba. Totusi, acest flagel afecteaza si lumea occidentala, a atras atentia acesta, care a adus in discutie cazul zilierilor care muncesc `pentru salariul minim timp de 8, 12 sau 14 ore pe zi`, uneori fara drept la pensie, la siguranta sau la asistenta sociala`. `Se intampla in intreaga lume, dar si aici`, a spus Papa Francisc.

In opinia Suveranului Pontif, munca i-a fost data omului de catre Dumnezeu cu scopul de a continua Creatia Sa: `Vocatia pe care ne-a dat-o Dumnezeu este frumoasa, sa cream, sa muncim, dar acest lucru se poate face doar cand conditiile sunt juste si cand demnitatea este respectata`.

Speranta Anghel