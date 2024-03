Părinții protestează în fața școlii unde a fost violat de două ori un băiețel. Mama copilului face dezvăluiri cutremurătoare

Părinții revoltați s-au adunat luni în curtea școlii Nicolae Titulescu din centrul Capitalei, după ce au aflat de la știri că un elev a fost violat de două ori de colegi în baia instituției de învățământ.

Inspectoratul Școlar București a primit abia luni dimineață o sesizare oficială din partea școlii.

Primul caz de viol s-a produs în 2022, când s-a deschis și un dosar penal. Copilul - care atunci avea 8 ani - a fost violat în baia școlii. El a fost dus la INML, iar o plângere a fost depusă la secția 4 de Poliție.

Dosarul s-a clasat atunci deoarece elevul acuzat de viol ar fi fost mult prea mic pentru a fi tras la răspundere, el având 11 ani.

Alt dosar penal a fost deschis în decembrie 2023, după ce aceeași victimă a fost violată, dar de alt elev.

După ce în spațiul public au apărut informații despre acest caz, școala "Nicolae Titulescu" a reacționat cu un comunicat în care spune că a pus la informația organelor abilitate toate informațiile necesare și a desfășurat anchete interne.

Mama băiatului violat face declarații șocante

Femeia o acuză pe directoarea școlii că n-a sunat la Poliție: ”Mi-a zis că e vacanță”.

"În anul 2022 copilul meu a fost abuzat în toaletă școlii. Noi am aflat prea târziu, într-o joi seară am văzut comportamentului copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului.

Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut.

A doua zi am venit la doamna directoare și i-am zis și dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță și că de ce nu am venit imediat. Noi am aflat după 3 săptămâni după ce s-a întâmplat.

M-am dus la Poliție. Doamna directoare nu a sunat poliția. Noi am sunat poliția de acasă. Doamna directoare când am venit în septembrie să cer o hârtie dacă s-a făcut o anchetă, dânsa mi-a zis că nu s-a făcut o anchetă. Agresorul e clasa a opta. Copilul meu e clasa a doua acum", a declarat mama copilului agresat, potrivit digi 24.