Partenerul Binance Australia, Cuscal, invocă retragerea sprijinului printr-o creștere a 'escrocheriilor' în sistemul de plăți australian

Un purtător de cuvânt care reprezintă Cuscal a refuzat să detalieze de ce a retras în mod special sprijinul pentru Binance Australia, iar declarația oficială a companiei nu menționează Binance sau schimburile cripto, conform cointelegraph.com.

„În urma aparițiilor recente în mass-media în legătură cu impactul înșelătoriilor și fraudei din Australia, cu un accent deosebit pe frauda de cont, preluarea ID-ului și activitatea cripto, Cuscal își reiterează angajamentul și rolul important în identificarea și implementarea serviciilor de detectare pentru clienții noștri în sistemul de plăți australian. ”, a scris un comunicat de la Cuscal.

Acesta a adăugat că „va continua să rezilieze conturile clienților sau clienților și/sau comercianților acestora” care nu îndeplinesc cerințele de integrare și conformitate .

Purtătorul de cuvânt a declarat pentru Cointelegraph că „se concentrează pe sprijinirea industriei în protejarea australienilor de crimele financiare și escrocherii”.

Binance is suspending AUD fiat services in Australia. Got this email this morning. Very disappointing as it was one of my favourite on/off ramps. Chokepoint is real.. pic.twitter.com/ZYiWY3aO0C

O altă companie de servicii financiare, Zepto, a declarat că „procesează plăți pentru Binance Australia” și că „partenerul nostru, Cuscal, ne-a instruit să ne depărtăm de Binance”.

Purtătorul de cuvânt al Cuscal a explicat motivul pentru care a instruit compania parteneră de plăți Zepto să „exclude” Binance, spunând că „nu are un comentariu asupra niciunei alte părți în acest moment”.

Pe 18 mai, Binance Australia a declarat că serviciile sale în dolari australieni au fost suspendate „cu efect imediat”, invocând o „decizie luată de furnizorul nostru terț de servicii de plată”.

We have confirmed with our local payment partner that our users can continue to withdraw AUD and we will update with any further changes on timing as we know more. Users are still able to buy and sell via debit and credit card. https://t.co/ReS6V7FbZu