Patronatele solicită Ministerului Educaţiei implicarea într-o campanie de promovare a învăţământului dual

Lipsa unei campanii de promovare a învăţământului dual către părinţi şi elevi este o problemă majoră pentru care acest tip de educaţie nu este foarte dezvoltat, au susţinut, marţi, mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai sindicatelor din învăţământ, în cadrul unei conferinţe dedicate învăţământului dual organizată de PRIAevents.

Implicarea Ministerului Educaţiei într-o campanie publică de promovare a beneficiilor aduse elevilor de învăţământul dual ar avea o contribuţie importantă la dezvoltarea acestui tip de învăţământ, au apreciat reprezentanţii antreprenorilor, potrivit agerpres.ro.

Vicepreşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Silvia Vlăsceanu, a subliniat că angajatorii fac în prezent eforturi imense pentru a îi convinge pe elevi şi pe părinţii acestora să aleagă învăţământul dual, iar promovarea publică a acestui tip de instruire ar sprijini dezvoltarea învăţământului dual.

"Rămâne problema promovării, eu cel puţin aş insista pe viitor pe promovarea învăţământului dual pe orice canal posibil, că este Youtube, că este presă, că este televiziune, pe toate canalele posibile. Sunt diverse forme - că sunt mesaje, că sunt filmuleţe, trebuie obligatoriu să promovăm. Iar apropo de profesori şi elevi: colegii mei de la Engie, ca să facă două clase de (învăţământ, n.r.) dual au stat de vorbă cu 6.000 de elevi şi părinţi. Deci din 6.000, ca să poată să facă două clase. Deci este un efort imens din partea operatorilor ca să selecteze copii, să-i convingă pe ei, pe părinţi. Nu ştiu cât i-au ajutat dascălii pentru a putea alcătui două clase de dual. Trebuie cumva să avem sprijin şi să ne sprijinim reciproc", a apreciat Silvia Vlăsceanu.

Vicepreşedintele Confederaţiei Patronale Concordia a afirmat că implicarea Ministerului Educaţiei ar face această campanie mai eficientă.

"Promovarea învăţământului dual, profesional şi tehnic în general - dacă Ministerul Educaţiei, ca autoritate publică, vine cu o campanie în presă, pe televiziuni, o campanie de interes public, pentru că este mult mai facil pentru o autoritate publică - poate fi începută în orice moment, pentru că practic părinţii şi copiii au timp să se gândească pentru ce vor face pe viitor, deci ar avea şi un scop de consiliere până la urmă. Dar trebuie începută, cu exemple de copii care s-au realizat, cu faptul că o meserie învăţată în acest sistem este un câştig pentru întreaga viaţă profesională, deci se pot găsi filmuleţe, mesaje care într-adevăr să stimuleze şi să promoveze învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual", a declarat Silvia Vlăsceanu.

Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile, consideră că responsabilitatea financiară a acestei posibile campanii de promovare nu poate fi lăsată doar în sarcina mediului privat.

"Întrebarea este cine s-o facă (campania de promovare, n.r.), pentru că îmi pun întrebarea dacă în bugetul Ministerului Educaţiei există vreun capitol care să prevadă aceste cheltuieli de promovare, pentru că nu poţi să laşi doar pe umerii operatorilor să facă această promovare, trebuie s-o facem împreună, iar dacă Ministerul Educaţiei nu are suma respectivă, atunci vorbim doar vorbe", a precizat preşedintele FIHR.

Vicepreşedintele Confederaţiei Patronale Concordia a opinat că implicarea Ministerului Educaţiei ar produce un impact crescut asupra elevilor şi părinţilor acestora.

"Din câte ştiu, campaniile de utilitate publică sunt promovate aproape gratuit. Noi, cei din mediul privat, putem să-i ajutăm cu realizarea materialului, dar promovarea e cea care costă foarte mult şi aici ar trebui să se implice Ministerul, plus că atunci când vine sub egida unei autorităţi cum este Ministerul Educaţiei are un impact mult mai mare asupra copiilor, părinţilor şi dascălilor", a adăugat Silvia Vlăsceanu.

De asemenea, în opinia reprezentantei Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Cornelia Popa-Stavri, cea mai bună promovare a învăţământului dual o reprezintă publicarea poveştilor de succes ale absolvenţilor.

"Cea mai bună promovare, cea mai bună reclamă, este modelul de bune practici, şi anume promovarea acelor destine împlinite, de copii care şi-au urmat vocaţia şi după învăţământul dual s-au şi realizat. Este foarte important (ca elevii şi părinţii refrectari la opţiunea învăţământului dual, n.r.) să vadă că se poate", a explicat reprezentanta FSLI.