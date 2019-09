Paul McCartney și Ringo Starr au înregistrat o piesă a lui John Lennon

Paul McCartney și Ringo Starr, membrii supraviețuitori ai trupei The Beatles, au înregistrat un cover al unei piese pe care John Lennon a compus-o în ultimii ani ai vieții, "Grow Old With Me", arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor grupului în playlist-ul zilei, potrivit Mediafax.

Piesa este cea mai recentă colaborare a lui Ringo Starr și Paul McCartney, care au înregistrat mai multe cântece de la destrămarea trupei The Beatles, în 1970.

Lennon a compus "Grow Old With Me" în timp ce înregistra "Double Fantasy", ultimul album pe care l-a lansat înainte să fie împușcat mortal în fața apartamentului său din Manhattan, New York, în decembrie 1980.

Starr, în vârstă de 79 de ani, a declarat că nu știa că Lennon a înregistrat o versiune demo a piesei până nu l-a auzit pe producătorul Jack Douglas interpretând-o. Acesta a produs albumul "Double Fantasy", care a fost compus de Lennon în colaborare cu Yoko Ono.

Ringo Starr a mai povestit că a dorit ca Paul McCartney să interpreteze alături de el această piesă.

"John apare într-un fel în ea, particip eu, participă și Paul. Nu este o «cascadorie publicitară». Este ceva ce am dorit", a spus muzicianul. Iar o parte instrumentală pe care au adăugat-o în piesă îi aparține lui George Harrison - care a murit din cauza unui cancer, în 2001 -, fiind preluată din hitul "Here Comes the Sun".

McCartney și Starr au mai colaborat împreună, inclusiv la cel mai recent album al toboșarului, "Give More Love" (2017).

"Grow Old With Me" va fi inclusă pe albumul "What’s My Name", care va fi lansat de Starr în octombrie.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison au format trupa The Beatles, în anii 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.