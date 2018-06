Paul McCartney lansează cel de-al 17-lea album la începutul toamnei. Artistul a dezvăluit două piese inedite de pe nou album - VIDEO

Paul McCartney a dezvăluit miercuri două piese inedite, "I Don't Know" şi "Come on to me", care vor face parte de pe viitorul album, cel de-al 17-lea, care va fi lansat la începutul toamnei, scrie news.ro.

Acest single alcătuit din două feţe A este un concept iniţiat de The Beatles în anii 1960. "Come on to me" şi "I Don't Know" sunt două piese foarte diferite. Prima este o melodie rock veselă iar a doua o baladă melancolică.

Este vorba despre primele cântece Paul McCartney care apar de la albumul său "NEW", din 2013, excluzând diferitele colaborări în special cu Kanye West ("FourFiveSeconds", "Only One" şi "All Day"), precum şi muzica pe care a compus-o pentru jocul video "Destiny". Cele două titluri vor face parte de pe viitorul album, a precizat McCartney pe site-ul său.

Fostul membru al formaţiei The Beatles, în vârstă de 76 de ani, şi-a surprins fanii pe 9 iunie când a cântat într-un mic pub din Liverpool (Philharmonic Pub). În timpul acestui recital din oraşul natal a cântat "Come on to me". A fost vorba despre un moment filmat pentru emisiunea lui James Corden "Carpool Karaoke".

Născut pe 18 iunie 1942, Paul McCartney este cântăreţ, multi-instrumentist şi compozitor. Şi-a început cariera ca basist şi vocalist al grupului The Beatles, în 1957, iar după destrămarea formaţiei, în 1970, a continuat cu o carieră solo care include, între altele, 24 de albume de studio şi 18 premii Grammy. În 2012, britanicul a primit Legiunea de Onoare, din partea preşedintelui Franţei, Francois Hollande. Artistul britanic a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic de regina Elizabeth a II-a, în onoarea căreia a cântat, în faţa a zeci de mii de spectatori, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.