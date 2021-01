PER acuză politicienii de ignorarea rezultatelor referndumurilor - Un exemplu este adoptarea OUG pe Justiție

Partidul Ecologist Român cere respectarea rezultatelor referendumurilor și consideră până acum au fost ignorate de politicieni, un exemplu fiind adoptarea OUG-ului pe Justiție

„Importanța rezultatului unui Referendum tinde către zero pentru politicienii din România. Ne este deja cunoscut ca demnitarilor noștri le place sa arunce cu banii publici in organizarea unor referendumuri in funcție de valurile conflictelor politice dâmbovițene. Este un fel de răsfăț politic al celor ce dețin intrumentele, pentru că in final, fie nu produce efecte pentru că trebuie schimbată Constituția, fie rezultatul rămâne, așa, ca o direcție simbolica de care nu prea țin cont politicienii, ulterior.

De exemplu, OUG-ul pe Justiție dat de către Guvern de sărbători, deși peste 6 milioane de români s-au exprimat pentru interzicerea OUG „în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare”, la Referendumul din mai 2019. Stelian Ion, noua sluga a Serviciilor in materie de justiție, a spus ca este vizată o “chestiune tehnică”, deși este contrar dorinței romanilor!

Am mai scris ca Serviciile și-au luat Justiția inapoi, prin propunerea și învestirea lui Stelian Ion ca ministru și iată că se adeverește. Când pui ministru la Justiție pe unul care a obţinut o locuinţă ANL prin fraudă in 2005, crescându-și în mod fraudulos punctajul, nici nu mai ai cum sa speri la o Justiție Corectă ci doar asiști la spectacol de executare a ordinelor! Dacă Predoiu nu a reușit implicarea serviciilor secrete în anchetele penale sau desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, acest trompetist USRist o va face cu siguranța și FĂRĂ DEZBATERE. Agenda este clară, este o chestiune de timp!” se arată în comunicatul PER.