Pericolul pentru partidele politice din România votate în diaspora, vine tot din diaspora!

Grupul Diaspora Europana, grup care a sprijinit la ultimele alegeri partide precum USR si PNL, acum incepe sa isi arate intentiile pentru urmatoarele alegeri, incepand prin a prezenta liderul acestui grup, iar pe pagina de facebook, scriu: "Am decis să vă lăsam o mică prezentare a liderului grupului nostru și activitățile sale civice din ultimii ani, pentru cei care nu-l cunoașteți pe Marius Mocan sau cum îi spunem noi prietenii MarioMocan, Pentru noi oamenii, contează faptele și abia după vorbele, așa că vă lăsam doar câteva fapte făcute de acest om, un român care își iubește țara mai presus de orice: “ Pentru că sunt un român căruia îi pasă de frății și surorile lui, am activat civic de când mă știu și am încercat să ajut cu ce pot pe toată lumea, las aici câteva acțiuni care cred eu că sunt mai importante din activitatea mea civică din ultimii ani, mai scrie acesta pe grupul de facebook, unde puteti gasi si detalii despre activitatea acestuia.