Peste 400 milioane de lei a plătit Euroins pentru reparaţii auto şi vătămări corporale, deși numărul polițelor a scăzut

Numărul de poliţe RCA vândute de Euroins România a scăzut, în timp ce volumul daunelor plătite a crescut constant, în 2021 compania înregistrând peste 60.000 de dosare de daună iar suma plătită pentru toate reparaţiile auto şi vătămările a depăşit 400 de milioane de lei, conform unui comunicat remis, joi, conform agerpres.

Una dintre cele mai mari despăgubiri plătite în 2021 se ridică la peste 3,6 milioane de lei.

La începutul acestui an, Euroins România a început un proces complex de repoziţionare pe piaţa asigurărilor, cu o strategie centrată pe trei piloni principali: creare de valoare adăugată pentru clienţi, diversificarea poliţelor de asigurare şi digitalizare. În conformitate cu strategia de scădere a expunerii în sectorul RCA şi pentru a realiza o creştere sănătoasă şi durabilă pe piaţa românească, Euroins şi-a reîmprospătat produsele non-RCA, începând cu servicii de asistenţă rutieră, start casco şi poliţe de sănătate.Potrivit reprezentanţilor companiei, efectele acestei strategii pot fi observate în rezultatele pozitive înregistrate în primul trimestru din 2021."Suntem transparenţi şi aceste rezultate arată că Euroins România creşte într-un mod sănătos. În ceea ce priveşte portofoliul nostru de asigurări, îl vom diversifica în continuare cu produse noi, uşor de înţeles, pentru a aduce beneficii clienţilor noştri şi valoare adăugată vieţii lor. Relansăm "Prima mea poliţă", o asigurare pentru accidente, care se concentrează asupra copiilor noştri şi a accidentelor care apar pe măsură ce cresc. De asemenea, colaborăm cu furnizori de top în oferirea de produse de asistenţă medicală şi rutieră, serviciile devenind active fără intervenţia Euroins. Am adoptat termeni şi condiţii noi pentru produsul Casco, am extins inclusiv reţeaua de ateliere auto partenere în toată ţara. Este foarte important să ne remarcăm prin oferirea unor produse facultative şi servicii bune", a declarat Tanja Blatnik, directorul general al Euroins România.Pe de altă parte, Euroins România Asigurare Reasigurare SA a anunţat şi finalizarea auditului financiar pentru anul 2020, realizat de Grant Thornton, una dintre cele mai importante organizaţii mondiale de audit şi consultanţă financiară."Experţii auditorului Grant Thornton confirmă poziţia stabilă şi solvabilitatea Euroins România. În urma măsurilor întreprinse de conducere şi acţionari în 2020, acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate, în temeiul directivei SII, ajunge la 118,5%, iar acoperirea cerinţei de capital minim este de 278,4%. Astfel, compania respectă toate cerinţele legale", se menţionează în comunicat.