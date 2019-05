Petre Lăzăroiu, la final de mandat: Ai fi o nesăbuință să mă duc într-o funcție publică/ Cel mai greu moment de la CCR

Judecătorul CCR infirmă zvonurile conform căruia la finalul mandatului ar urma sa fie Avocat al Poporului, mentionand că va merge în mediul privat. Intrebat care a fost cel mai greu moment din cariera de judecator CCR, Lăzăroiu a răspuns că este vorba despre suspendarea președintelui României din 2012.

Citeste si Klaus Iohannis declanşează ofensiva electorală: Preşedintele face un adevărat turneu prin ţară înainte de referendum

"Nu am fost injurat ani de zile sa mai suport toate astea? Ar fi o nesabuinta din partea mea sa ma duc iar intr-o functie publica. Sunt atatea de facut in privat. Au fost mai multe momente grele. Numărul 1 a fost suspendarea presedintelui Basescu in 2012. De sus pana jos s-au facut presiuni, mai aveau un pic si ne schimbau din functie prin OUG", a declarat Petre Lazaroiu la Antena 3.

Întrebat de unde au venit presiunile, judecătorul a spus: "Presiuni de la USL, de la vestitul USL".