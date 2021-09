Piedone, la un an de mandat: Îmi pasă doar de cetățenii plătitori de taxe și impozite în Sectorul 5! Iau în seamă doar criticile LOR!

A trecut un an cu Cristian Popescu Piedone în fruntea Primăriei Sectorului 5. După ani buni la cârmă primăriei concetățenilor lor de la Sectorul 4, cei de la 5 au fost dornici să îl aibă în fruntea lor pe ”gospodarul” Piedone. Acum la un an din mandat el își face un mic bilanț și își anunță criticii că îl interesează doar ceea ce spun ”cetățenii plătitori de taxe și impozite din Sectorul 5”.

Un an… cât o poveste. Ori, poate, povestea unui an. O poveste reală, undeva în România largă. O poveste AICI, la NOI, în 5!”, a scris edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe Facebook.

Primarul a explicat, de asemenea, că relatările video pe care le postează pe contul acestuia de socializare nu au nicio legătură cu promovarea personală, ci mai degrabă cu transparența promisă cetățenilor Sectorului 5, încă din campania electorală. „În țara mea, aici, ori printre românii mei răspândiți prin lume… sunt cunoscut! Fac mai multe poze pe săptămână, decât maimuțica Monica, de la Eforie ‘86, într-un sezon! Pentru că-s frumos și sexy, desigur!”, a completat acesta, într-o notă umoristică.

Cristian Popescu Piedone: „Îmi filmez acțiunile, pentru ca cetățenii Sectorului 5 să știe unde le ajung taxele și impozitele! Și, țineți minte: Îmi pasă doar de cetățenii plătitori de taxe și impozite în Sectorul 5! Iau în seamă doar criticile LOR!”

Mai mult, primarul a declarat că, de obicei, reușește să nu ia în seamă criticile venite din partea celor cu alte simpatii politice, adăugând că e obișnuit și, uneori, chiar amuzat de situație. „Altfel… despre anul care se duce, despre primul an al lui Piedone ca primar al Sectorului 5, vizionați, vă rog, clipul postat! O parte dintre voi știți cum am plecat la drum, o parte veți afla din acest videoclip!”, a mai spus Piedone.

Nu a uitat nici de cei care au trecut înainte lui prin Primăria Sectorului 5:

Veți vedea că până la apariția lui Piedone, unele personaje v-au cheltuit taxele și impozitele pe șervețele și pe cutii de carton! Pe… zeci de mii de pachete de șervețele, pe tone de cutii de carton! Poate nu stiati nici că 30 de milioane de euro, din banii publici ai Sectorului 5, au fost cheltuiți pe un… patinoar artificial! Nu știați? Ați plătit, stimați cetățeni, 30 de milioane de euro pentru un patinoar de… 1 hectar! Atât este de mare: 1 hectar! Nu poate fi montat niciunde, desigur! Pentru că nu avem un hectar de pământ disponibil, nici dacă unim parcurile!Sună a Piedone pârâciosul! Știu… Dar trebuie să știți și dumneavoastră cum am plecat la drum! Ce… găuri financiare am găsit în primarie!Știați că din cauza cheltuielilor haotice, din cauza tunurilor, din cauza sărăciei din buget și-a datoriilor istorice acumulate… puteam pune lacătul pe primarie? Da, da… ! Puneam lacătul! Și nu puteam cosi un vârf de iarbă, măcar! Pentru că ne erau conturile blocate și nu aveam bănuți! Dar… nu sunt primar boboc! Cred că știu destul de bine administrație publică! Știu și când ești director pilos și crezi că mă păcălești, mințindu-mă! Dar nu mă minți! Că… nu poți!Ușor, ușor… am închegat o echipă! Am lângă mine oameni pe care i-am certat, cândva! Dar pe care îi iubesc! Și ei știu ca îi iubesc!”

„Pentru că au înțeles ce vreau! Și mai ales… pentru că-și fac treaba! Așa sunt eu: Iubăreț, orgolios și neastâmpărat! ”

Nu a ignorat tragedia de la Colectiv, cea care a marcat România și viața sa pentru totdeauna:

„Apropos: De șase ani… NU TRĂIESC NICIO ZI, FĂRĂ CA CINEVA SĂ NU MĂ FACĂ CRIMINAL COLECTIV! De șase ani… nu exista zi fără ca familia sa nu îmi fie înjurată de cineva! De șase ani… nu există zi fără sa iau o mână de medicamente! Dar… înghit! Înghit și aștept să aflu care îmi este vina! Că EU, PIEDONE, ȘTIU BINE: COLECTIV ESTE CEA MAI MARE DRAMĂ DIN ROMÂNIA POST-DECEMBRISTĂ! DAR CRISTIAN POPESCU PIEDONE, PRIMAR AL SECTORULUI 4 (ÎN MOMENTUL TRAGEDIEI) ESTE… NE-VI-NO-VAT!Nu contează însă ce cred eu, ori… ceea ce cred criticii mei!”, a subliniat Piedone.