Gheorghe Piperea a EXPLODAT: Parlamentul aprobă docil, ca un somnambul, toate aberațiile inventate de clovnii guwernerului

Avocatul Gheorghe Piperea critică dur aprobarea legii care reglementează starea de alertă de către parlamentari. Acesta spune că "Parlamentul aproba docil, ca un somnambul, toate aberatiile inventate de clovnii guwernerului". Ieri, Piperea a depus o cerere către instanță prin care cere suspendarea hotărârii care instituie starea de alertă.

"Ciocanul vede oriunde un cui. De unde si "necesitatea" de a bate cuiul. Daca nu vede cuie, ciocanul le inventeaza.

Birocratii nostri in halate albe (sunt vreo 4-5, cu tendinte manifeste de ciocan) spun ca e esential sa o tinem landra cu starea de urgenta/alerta, pentru ca au calculat ei, anestezisti fiind, ca va veni un nou val de covid in septembrie, motiv pentru care trebuie sa fim tinuti sub teroare celor putin pana atunci. Suntem, deci, cuie. Nu toti, dar destui - 80% dintre "cetateni" considera ca e bine ce gandeste si ce face triumviratul Arafat - Rafila - Tataru.

Intre timp, milioane de pacienti sunt privati de dreptul elementar la ingrijirea sanatatii, unora fiindu-le puse in pericol chiar viata sau dezvoltarea ori integritatea fizica si psihica, intrucat spitalele sunt inchise, printr-o ordonanta militara care nu mai este in vigoare.

Intre timp, imbogatitii de "razboi" se imbogatesc si mai mult, triumviratul cerand chiar dispense peste dispense de la procedurile normale si concurentiale de achizitii publice, iar padurile se taie, deseurile si reziduurile industriale se aduna din import ca muntii prin incretirea scoartei terestre, mai ales in jurul oraselor "progresiste" (de exemplu, Clujul si Timisoara), iar evaziunea fiscala a marilor comercianti infloreste.

Intre timp, Parlamentul aproba docil, ca un somnambul, toate aberatiile inventate de clovnii guwernerului si toate sfidarile la adresa Constitutiei si a deciziilor Curtii Constitutionale practicate de o putere care nu a fost votata de cetateni, ci impusa de un presedinte decis de serviciile secrete, cu evidente tendinte autocratice.

E bine sa reflectam, macar noi, cei 20% dintre cetateni care inca isi mai pastreaza dubiile si constiinta critica, la aceste adevaruri :

(i) drepturile si libertatile se pierd pas cu pas, in doze homeopatice,

(ii) dictatura se instaureaza in timp ce se construiesc frica de calamitati sau dezatre si entuziasmul pentru autoritatile ilegitime, dar "profesioniste", tehnocrate, iar

(iii) statul de drept este anihilat nu de pe o zi pe alta, ci prin mici lovituri de ciocan in capul cuielor", scrie Piperea pe Facebook.