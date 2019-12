Pivotul naționalei de handbal a RĂBUFNIT după Campionatul Mondial: Noi, 'proastele astea, rușinea țării'...

Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal feminin a României, s-a revoltat după criticile aduse echipei ca urmare a clasării pe ultima poziție în grupa principală II, cu 0 puncte, la Campionatul Mondial din Japonia.

„Din păcate pentru noi astăzi s-a încheiat Campionatul Mondial, tot ceea ce vreau să spun este ca din punct de vedere al,, specialistilor"este unul ratat, dar totuși suntem în primele 12 echipe ale lumii, Franța, Brazilia, Ungaria, sunt 3 echipe puternice o forță a handbalului Mondial au jucat pentru cupa președintelui. Noi ,,proastele astea, rușinea tării" avem posibilitatea sa jucam Turneul Preolimpic.

Știu ca fiecare e liber să se exprime cum vrea și cum consideră de cuviință, însă dragii mei, eu vreau să vă spun: ca voi nu aveți idee ce simțim Noi, nu aveți idee cât de mult ne dorim Noi, nu aveți idee cât suferim Noi, nu aveți idee câte sacrificii facem Noi, nu aveți idee că după un meci cât de puțin dormim Noi,nu aveți idee câte dureri avem Noi.

Noi ,,rușinea tării" am trecut prin multe de-a lungul anilor Noi am simțit durere, noi am căzut și ne-am ridicat, Tot Noi am fost și anul trecut tot Noi am fost la bine dar tot Noi suntem la greu, Cât este de simplu să stai în fata televizorului și să ne criticați și nu numai, să ne jigniți în multe feluri, eu vă întreb pe voi cei care știți Tot și despre Toate, voi nu aveți copii? Sau, nu vă gândiți ca într o zi veți avea și poate unii vor fi în locul nostru, va gândiți puțin la lucrul acesta, va gândiți ce va simți copilul vostru?

PS:Nu spun ca noi suntem multumite, sigur se putea mai mult, sigur ca ne-am dorit mai mult. Dar în acest an atât s-a putut, însă sunt sigura ca vom reveni mai puternice, pentru ca Noi nu vom renunța și Noi vom juca pentru Noi.

Cu stima si respect!

#unitisubtricolor”, a scris Crina Pintea pe Facebook.

