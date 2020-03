Planul de redresare pentru CFR Marfă a fost omologat

Planul de redresare prin concordat preventiv al CFR Marfă a fost omologat joi de către judecătorul sindic, după aprobarea de către creditorii care deţin peste 75% din totalul creanţelor, conform prevederilor legale, a anunţat joi CITR, parte a Impetum Group, care anunţă că planul de redresare prevede realizarea de profit operaţional din cel de-al doilea an de concordat preventiv potrivit news.ro.

CFR Marfă a parcurs deja în mod accelerat primele etape premergătoare restructurării, informează casa de insolvenţă CITR, care a fost desemnată în februarie administrator concordatar provizoriu şi va coordona restructurarea operatorului feroviar CFR Marfă prin procedura de concordat preventiv, deschisă pe 4 februarie 2020 de Tribunalul Bucureşti, iar planul de redresare va fi implementat în doi ani.

”Planul de redresare prevede eficientizarea companiei, astfel încât să genereze profit operaţional din cel de-al doilea an al derulării procedurii de concordat preventiv şi obţinerea de venituri prin valorificarea şi darea în plată a unor active, cu scopul capitalizării sale şi al achitării creanţelor”, informează CITR.

Planul de redresare aprobat se bazează pe analiza activităţii curente a societăţii, respectiv a raportului dintre activele aflate în patrimoniul CFR Marfă, inclusiv din perspectiva gradului de utilizare a acestora, şi datoriile înscrise în evidenţele contabile.

„Accesarea concordatului preventiv a luat în considerare încă de la început şi contextul iminentei decizii a Comisiei Europene cu privire la recuperarea ajutorului de stat acordat CFR Marfă de către statul român, chiar dacă nu era cunoscut cuantumul sumei datorate. Omologarea concordatului preventiv creează contextul favorabil redresării CFR Marfă şi deblochează relaţiile sale cu partenerii de business. Înţelegem provocările operatorului feroviar şi suntem pregătiţi să folosim experienţa noastră şi toate instrumentele juridice în beneficiul restructurării CFR Marfă”, a declarat Aurel Podariu, senior partner CITR.

Analiza realizată prin planul de concordat arată că activul societăţii este mult superior pasivului, chiar în condiţiile în care societatea trebuie să acopere integral ajutorul de stat.

”Astfel, datoriile totale ale companiei, luând în calcul chiar şi decizia Comisiei, sunt mult sub activul companiei care este de 5,1 miliarde de lei, aşa cum arată evidenţele contabile şi evaluările avute în vedere la depunerea planului concordatar. În plus, conform comunicărilor oficiale ale Comisiei Europene, se pot depune inclusiv cereri de acceptare a recuperării prin mijloace alternative, cum ar fi recuperarea în natură sau compensarea creanţelor ajutor de stat cu creditele existente deţinute de beneficiarul ajutorului de stat. Analizăm, aşadar, şi formularea unor astfel de cereri către Comisie, iar cadrul instituit de procedura de concordat poate favoriza acceptarea acestora”, spun reprezentanţii CITR.

Următorul pas în procedură este implementarea planului de redresare omologat de către judecătorul sindic.

”Suntem optimişti şi credem în posibilitatea de redresare a CFR Marfă, societatea împreună cu administratorul concordatar urmând să propună măsuri alternative de recuperare şi a ajutorului de stat, cu păstrarea activităţii într-o structură mai suplă, măsuri care să fie agreate cu Comisia Europeană şi pentru care există cadru legal”, adaugă aceştia.

CFR Marfă estimează venituri totale de 1,095 miliarde lei în acest an, la pierderi zero, potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestui an, elaborat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

De asemenea, compania şi-a bugetat cheltuieli totale egale cu veniturile, în sumă de 1,095 miliarde lei.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 357,2 milioane lei. Compania are circa 5.500 de angajaţi. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost stabilit la 5.095 lei.

CFR Marfă estimează pentru sfârşitul anului plăţi restante de aproape 494 milioane lei şi creanţe restante de 300,7 milioane lei.