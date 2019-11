Planul Vioricăi Dăncilă pentru a reveni la putere: 'Avem un preşedinte care nu este sensibil la problemele românilor'

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri la Comana, la întâlnirea cu primarii din judeţ, că social-democraţii trebuie să acţioneze unitar pentru a putea readuce la guvernare PSD şi a continua dezvoltarea ţării potrivit Agerpres.

"Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Giurgiu, o organizaţie fruntaşă, o organizaţie care de fiecare dată a ştiut să treacă peste orice obstacol, să-şi dovedească unitatea, puterea şi să obţină de fiecare dată un scor foarte bun. (...) Atitudinea guvernului PSD a fost una pro-oameni, pro-comunităţi locale. Este adevărat că s-au făcut şi greşeli, este adevărat că poate în anumite domenii aşteptările au fost mult mai mari, dar, de fiecare dată, ne-am aplecat către oameni şi dezvoltarea comunităţilor şi cred că acest lucru a fost apreciat şi aici, la Giurgiu şi în Ardeal, Moldova şi în Dobrogea. Să nu uităm că anul trecut am achitat toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2. Dacă anul trecut am avut facturi de 4, 6 miliarde de lei, anul acesta, numai în primul semestru am avut 4, 6 miliarde de lei. Eu cred că trebuie să abordăm aceste alegeri ca o repetiţie pentru alegerile locale. Sunt în sală mulţi primari, primari destoinici, implicaţi, iar valul de încredere va fi demonstrat la alegerile locale de anul următor. (...) Să acţionăm în mod unitar pentru a putea readuce la guvernare PSD şi a continua dezvoltarea acestei ţări. Avem un preşedinte care nu este sensibil la problemele românilor, pe care nu-l interesează decât obţinerea puterii absolute şi în niciun caz ceea ce se întâmplă în această ţară', a afirmat Viorica Dăncilă.

Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău s-a declarat convins că anul viitor, în februarie, PSD va reuşi să treacă o moţiune împotriva actualului guvern.



'În ultimele cinci alegeri am fost pe primul loc, am reuşit să aducem judeţul Giurgiu în rândul celor mai moderne judeţe cu drumuri, apă, canalizare. Tot ceea ce vă cer acum este să dăm dovadă de acelaşi lucru şi să turăm motoarele la maximum, pentru că avem şanse să punem un preşedinte român care gândeşte cu inima şi care chiar este lângă oameni. L-am auzit azi pe preşedintele Klaus Iohannis că au câştigat ultimele două bătălii. Nu este adevărat. Noi am pierdut ultimele două bătălii. PSD a reuşit să treacă o moţiune împotriva propriului guvern şi a reuşit să numească un guvern liberal, tot PSD, unii din PSD. Vă spun cu toată siguranţa că nu-i apucă februarie. Dacă ei cu o sută de parlamentari au reuşit să treacă o moţiune de cenzură, noi cu două sute, în februarie, o trecem sigur. Indiferent de greşelile făcute, să arătăm că suntem prima organizaţie pe ţară, că suntem un grup care a muncit să dezvoltăm judeţul ăsta. Nimeni nu va putea să oprească procesul de dezvoltare al României, indiferent dacă vă spun că opresc PNDL 1 sau PNDL 2, că nu vă mai dau fonduri. Este imposibil din punct de vedere juridic. De abia aştept să oprească lucrurile astea de dezvoltare, pentru că vom face o grevă administrativă absolut toţi. Nimeni nu ne poate opri de la dezvoltare', a susţinut Niculae Bădălău.



Viorica Dăncilă a efectuat miercuri o vizită la mănăstirea Comana, un loc în care, potrivit stareţului, părintele arhimandrit Mihail Muscariu, 'odinioară conducătorii ţării veneau pentru rugăciune, meditaţie'. 'Sunt onorată să vizitez acest lăcaş sfânt. Este un moment de linişte, de binecuvântare, dar şi de cunoaştere a istoriei acestui lăcaş', a scris Viorica Dăncilă în cartea de onoare a mănăstirii.



Ea a vizitat mănăstirea Comana, biblioteca mănăstirii, casa domnească, foişorul brâncovenesc zidit în coloane de piatră şi sala tronului, după care a avut o întâlnire în Parcul Comana cu primarii din judeţ. Dăncilă a primit din partea mănăstirii o icoană, o carte de rugăciuni şi un ştergar românesc.



În vizita de la Comana, Viorica Dăncilă a fost însoţită de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, şi a fost întâmpinată de senatorii PSD Niculae Bădălău şi Cristian Marciu şi deputata Elena Dinu