PNL, reacție dură după eșecul de la ONU: Dragnea și Dăncilă - Dumb&Dumber. Meleșcanu să demisioneze!

Locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU a fost pierdut din cauza lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă, acești Dumb&Dumber de la vârful statului, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Apărare, Ovidiu Raețchi. Acesta a adăugat și că ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, trebuie să demisioneze pentru acest eșec.

"In mod previzibil, Romania a pierdut cursa pentru locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Munca de ani de zile a unor profesionisti a fost sabotata de aflarea in treaba si bagarea in seama absolut revoltatoare a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila pe subiecte diplomatice pe care nu le intelegeau si nu le stapaneau. Au anuntat mutari de ambasade fara sa se consulte cu decidentii reali, au luat pe nepregatite aliatii europeni, au generat tensiuni cu parteneri traditionali din Orientul Mijlociu, au promis lucruri pe care stiau ca nu le pot onora procedural - si, in final, nu au realizat nimic, ne-au facut de ras pe plan extern si au pierdut voturile de care tara noastra avea nevoie la ONU. Iar ministrul de Externe Melescanu le-a fost complice in tot acest timp acestor Dumb&Dumber de la varful statului, desi, spre deosebire de ei, intelegea prea bine ca se va ajunge aici. Dar a ales sa-si conserve postul ministerial, nu sa apere onoarea diplomatilor romani. E absolut firesc ca Melescanu sa demisioneze dupa acest esec pentru care e direct vinovat. Dar el a dovedit deja, in cazul votului din Diaspora, ca nu da doi bani pe asumarea raspunderii si a propriilor greseli”, a scris Raețchi pe contul său de Facebook.

Estonia a obținut locul de membru nepermanent după două tururi de scrutin, desfășurate pe data de 7 iunie la sediul Națiunilor Unite de la New York, în cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale.

După un prim tur care s-a încheiat cu un rezultat neconcludent, Estonia a câștigat runda decisivă cu 132 de voturi, în timp ce România a fost susținută de 58 de țări, relatează presa internațională.

Locurile de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) sunt distribuite în funcție de regiuni.

România și Estonia se aflau în competiție pentru locul nepermanent alocat Grupului Est-European, pentru perioada 2020-2021.

România a mai făcut parte din Consiliul de Securitate ONU de patru ori, în 1962; 1976-1977; 1990-1991 și 2004-2005, potrivit Ministerului de Externe de la București.