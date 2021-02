PNL Sector 1 o CONTREAZĂ pe Clotilde Armand: Cele patru spitale vor fi FINANȚATE

PNL Sector 1 promite să respingă proiectul prin care primarul Clotilde Armand vrea să retragă finanțarea pentru patru mari spitale.

"PNL Sector 1 garantează că cele 4 spitale din sectorul 1, de importanță strategică, VOR FI FINANȚATE (și) de la bugetul local al sectorului 1, ca pana in prezent. Nu vom trece niciun buget pe 2021 daca nu vor fi prevăzute cheltuielile necesare care pot fi acoperite de la bugetul local, iar in acest sens vom avea întâlniri cu managementul tuturor celor patru spitale in zilele imediat următoare. NU vom accepta sa taie nimeni niciun leu din bugetul acestor spitale, in plină pandemie!

Poziția PNL este o chestiune de bun simț, dar și de legalitate. Art. 4 din OG 70/2002 este foarte clar: “În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe președinții consiliilor județene și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

a) asigură sumele necesare pentru cheltuielile de întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale”.

Astfel, hotărârea de Consiliu Local de acum două zile, care a generat mult zgomot pentru nimic, NU poate si NU schimba cu nimic cadrul legal si finanțarea de la bugetul sectorului 1 pentru cele 4 spitale. De aceea si numai cu aceasta condiție grupul consilierilor PNL a votat pentru HCL in forma propusa.

În consecință, anunțăm public: consilierii locali ai PNL Sector 1 NU vor participa la ședinta “de îndată” convocată luni, la ora 12, de consilierii PSD de la sectorul 1.

PNL Sector 1 spune clar și răspicat NU mascaradei puse in scenă de PSD si Gabriela Firea. Obiectul ședinței ar fi, chipurile, abrogarea hotărârii de CL legată de dreptul de administrare (in fapt, folosință) a celor patru spitale, iar pretextul este “tăierea finanțării”.

DE CE NU VOM PARTICIPA LA ACEST TEATRU IEFTIN MARCA PSD

1. După ani de abuzuri și tunuri din bani publici, PSD nu are niciun drept moral să dea sfaturi despre administrația publică din București.

2. Demersul PSD este doar un exemplu de populism de prost gust, fara nicio baza reala. Vădește in cel mai bun caz oportunismul PSD, iar in cel mai rău caz incompetenta crasa a celor care habar nu au ce prevăd legile in vigoare: finanțarea se asigura prin lege (si) de la bugetul local, dupa cum am arătat deja.

3. Dreptul de administrare (folosință) a celor patru spitale este una (Art. 1 din OG 70/2002), finanțarea lor este alta (Art. 4 din OG 70/2002). HCL reglementează doar dreptul de folosință, NU taie niciun ban. De aceea PNL a si votat hotărârea in cauza la ultima ședinta de CL, solicitând in repetate rânduri si primind chiar in cursul ședinței de CL asigurări ca NU este afectată finanțarea spitalelor, atat din partea primarului Armand, cat si din partea secretarului primăriei sectorului 1.

4. Convocatorul nu este semnat, asa cum cere legea, de secretarul Primăriei, convocarea având grave dubii de legalitate.

In final, atragem atenția si asupra dezinformărilor venite dinspre primarul Armand, care a anunțat in repetate rânduri ca “spitalele trec in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti”. Aceasta afirmație denota o gravă necunoaștere a propriului proiect de HCL adoptat, cat si a legilor in vigoare. Cele 4 spitale sunt, prin LEGE, in subordinea ministerului sănătății si nu pot fi “date” la Primăria Generala printr-o simpla hotarâre de consiliu de sector.

In tot acest context, PNL continua sa lupte pentru un singur obiectiv: binele cetățenilor sectorului 1", anunță PNL Sector 1.