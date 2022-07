VIDEO - Poliția din Japonia a descoperit un adevărat arsenal în casa asasinului: mai multe bombe găsite în locuință

Poliţiştii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive în timpul percheziţiei la locuinţa atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agenţia de presă NHK a relatat că geniştii se pregătesc să efectueze o explozie controlată în incintă, potrivit BBC, arată News.ro.

Suspectul a fost identificat ca fiind Tetsuya Yamagami, locuitor al oraşului Nara. Presa locală precizează că ar fi vorba de un fost membru al Forţei de autoapărare maritimă a Japoniei, echivalentul japonez pentru marină. De asemenea, presa locală menţionează că atacatorul a părăsit serviciul activ în 2005.

Oficialii nu au declarat încă motivele suspectului, dar agenţiile de presă locală au relatat că Yamagami a mărturisit poliţiei că este ”nemulţumit de fostul prim-ministru Abe şi urmărea să-l omoare”. De asemenea, bărbatul le-ar fi spus ofiţerilor că nu ”purta ranchiună faţă de convingerile politice ale fostului premier”.

Fostul premier japonez era însoţit de o echipă de poliţie de securitate, dar se pare că bărbatul înarmat a fost capabil să ajungă la câţiva metri distanţă de oficial fără niciun fel de verificări sau bariere.

Fotografiile care au circulat pe reţele sociale în urma atacului îl înfăţişează pe suspect stând chiar în spatele lui Abe, în timp ce fostul premier se îndrepta spre o scenă pentru a-şi rosti discursul.

Ofiţerii de securitate l-au reţinut pe atacator, care nu a încercat să fugă, şi i-au confiscat arma, care ar fi fost o armă confecţionată manual.

Discursul regretatului Abe a venit ca parte a unei campanii pentru fostul său partid, Partidul Liberal Democrat, deoarece alegerile pentru camera superioară din Japonia urmează să aibă loc în cursul acestei săptămâni. Miniştrilor din toată ţara li s-a transmis ulterior să se întoarcă imediat la Tokyo, potrivit presei locale.

