Politician român în presa germană - Una din cele mai importante figuri din politica europeană

Dacian Cioloș este considerat drept unul din personajele importante din politica europeană de către presa germană, cu un rol foarte important în Parlamentul European, având în vedere că este la conducerea grupului „Renew Europe”, un grup cu un rol cheie după recentele alegeri europarlamentare, notează digi24.

„De luni, candidații pentru posturile de comisar UE vor fi audiați de membrii Parlamentului European, iar dacă ar fi să îi dăm ascultare lui Dacian Cioloș, există toate motivele să fie stresați. «Acesta a fost cel mai greu moment din viața mea», spune el. Românul știe despre ce vorbește: în 2010, el însuși a fost nevoit să treacă o astfel de audiere înainte de a deveni comisar pentru Agricultură, în perioada lui José Manuel Barroso. După o reîntoarcere în politica națională, în calitate de premier, Cioloș a revenit la Bruxelles odată cu alegerile europene: este noul șef al liberalilor din Parlamentul European”, scrie Sueddeutsche Zeitung.

Aceeași publicație spune că Cioloș, în vârstă de 50 de ani, este încă oarecum necunoscut în afara României, dar „în politica europeană, este una dintre cele mai importante figuri”, iar acest lucru se datorează schimbării raportului de putere: creștinii și social-democrații au pierdut foarte mult la ultimele alegeri europene, iar liberalii au câștigat și prin fuziunea cu partidul La République en Marche (LREM) al președintelui francez Emmanuel Macron.

„Fără Dacian Cioloș, Ursula von der Leyen nu are aproape nicio șansă”

Viitorul președinte al Comisiei, Ursula von der Leyen, are nevoie de Macron pentru a o sprijini în deciziile viitoare, iar acest lucru întărește, în cele din urmă, grupul liberal Renew Europe în parlament. Astfel, „Von der Leyen are nevoie de voturile liberalilor, iar fără Cioloș ea nu are aproape nicio șansă să implementeze nici măcar unul dintre proiectele sale”, scrie publicația germană.

Prima întâlnire dintre cei doi a fost una destul de tensionată: „Sincer să fiu, după prima noastră întâlnire nu eram sigur dacă are vreo viziune și vrea cu adevărat să fie președinte al Comisiei”, a declarat Dacian Cioloș pentru Sueddeutsche Zeitung. Dar după întrevederea cu întregul grup și o scrisoare pe care ea le-a scris-o câteva zile mai târziu liberalilor, eurodeputații au fost convinși să-i acorde votul.

Publicația face, de asemenea, și o trecere în revistă a priorităților lui Dacian Cioloș în noua sa poziție: digitalizarea, lupta împotriva schimbărilor climatice, asigurarea libertății individuale a cetățenilor, locuri de muncă noi, în special pentru tineri.

„Românul pare mai modest decât Verhofstadt (fostul șef al grupului ALDE Europa, precursorul Renew - n.r.) și se vede ca jucător de echipă. Pe biroul său de la etajul al cincilea al Parlamentului European se află un mic steag românesc. În fiecare weekend se întoarce în țara natală. El speră că guvernul post-comunist va cădea după votul din 2021. Faptul că, în Europa de Vest, țara sa a fost asociată în ultima vreme cu corupția nu este corect, spune el. «Sute de mii de oameni au protestat împotriva guvernului atunci când sistemul juridic a fost reconstruit, iar acest protest al societății civile trebuie să definească imaginea României»", încheie Sueddeutsche Zeitung.