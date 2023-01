Polițistul sindicalist de la Secția 16, judecat pentru tortură, l-a bătut pe tatăl unei dintre victime pe holurile Tribunalului București - Omul dus la spital

Fostul sindicalist Viorel Șeicaru, ofițerul angajat al Secției 16 Poliție din Capitală, deferit justiției pentru acte de tortură comise asupra a doi bărbați în timpul serviciului, a recidivat, luni pe holurile Tribunalului București.

Acesta l-a agresat pe Ghiorghe Ghiorghe, tatăl uneia dintre victimele decedate ulterior bătăilor primite de la unii dintre polițiștii Secției 16 in vremea pandemiei de Covid-19.

In urma agresiunii a intervenit și Jandarmeria care a relatat incidetul judecătorului care analizează pe fond dosarul de tortură și abuz al polițiștilor de la Secția 16.

Este de amintit că în cazul lui Viorel Șeicaru există în continuare luată măsura controlului judiciar iar prin gesturile sale violente de pe holurile instanței bucureștene acesta a încălcat practic o bună parte dintre obligațiile stabilite acestuia de către judecătorul de caz.

Astfel, în eventualitatea în care pe numele său va fi înregistrată o nouă plângere de loviri și alte violențe acesta riscă revocarea controlului judiciar și arestarea preventivă din nou în acest dosar.

De asemenea el riscă o nouă propunere a arestării preventive în cazul înregistrării unei noi plângeri penale privind faptele de luni, în noul dosar format pe baza acestei noi plângeri.

Totodată este de amintit că înm acest dosar, pe parcursul judecării sale pe fond la Tribunalul București, doi dintre polițiști deja si-au recunoscut faptele pentru care au fost dați pe mâna magistraților TB.

Victima de luni a lui Viorel Șeicaru este acum la spitalul Bagdasar Arseni acuzând dureri de spate. Bărbatul a fost luat de la Tribunalul Bucuresti cu salvarea nefiind apt de a se deplasa independent.

Lectii de tortură marca Secția 16

Numeroase detalii au ieșit la iveală în dosarul violențelor comise de polițiști ai Secției 16 din Capitală, după ce ambele victime ale acestora au decedat în condiții suspecte la câteva luni după aplicarea unor lovituri violente, gazare controlată în mediu închis și abandon în câmp.

Potrivit actelor de la dosar mai mulți agenți dintre cei reținuți inițial de către anchetatorii bucureșteni au dat declarații de inculpat în fața judecătorului de la Tribunalul București, care a avut de soluționat propunerea arestării preventive a acestora.

Unul dintre inculpații prezentați la acea vreme instanței de judecată, Lupu Viorel Răzvan, care de altfel a fost unul dintre pretinții agresori ai bărbatului bătut, umilit și abandonat în câmp, a povestit în fața magistratului versiunea sa a celor petrecute la adăpostul întunericului.

„In seara respectiva efectuam serviciul împreuna cu colegul meu Radu Mihai Patrik Alexandru cu care alcătuiam o patrula si îndeplineam in zona Calea Serban Vodă nr. 286 misiuni specifice pentru stoparea pandemiei Sars Cov 2.

In acea zona se aflau mai multi dintre colegii mei, fiind in jur de 6-7 echipaje, am auzit la un moment dat de pe mijlocul străzii doua persoane de sex masculin care se deplasau , fapt care mi-a atras atentia prin prisma orei înaintate.

Noi am continuat activitatea pentru ca la un moment dat sa aud voci iritate observând ca o parte dintre colegii mei se poarta discuții contradictorii cu cele doua persoane. Cei doi colegi cred ca erau Piticu Razvan si doi colegi de la jandarmi pe care nu ii cunosc.

Am hotarat sa ma deplasez la autospeciala șefului de tura respectiv a inculpatului Seicaru dorind sa il anunț despre evenimentul petrecut si sa-i atrag atentia asupra faptului ca pot exista probleme.

Când eram in autoturismul cestuia am observat ca colegii mei in speța Dogaru GEORGE SI Piticu procedau deja la imobilizarea acestuia.

Am inteles de la colegii mei ca cei doi au refuzat sa se legitimeze motiv pentru care după ce i-au adus la cunoștința ca urmeaza sa-i conducă la sediul secției aceștia au avut un coportament violent astfel incat s-a procedat al incatusarea acestora.

Una dintre persoane a fost introdusa in autoturismul Dacia Logan pe care eu efectuam serviciul MAI 5008 si o alta persoana a fot introdusa intr-o autospeciala tot Dacia Logan tip cușca.

Am observat ca atunci când persoana a fost introdusa in Dacia logan cu care îmi desfășurăm serviciul a aplicat o lovitura de picior in zona capului domnului Dogaru.

Menționez ca in Dacia Logan cu care eu imi efectuam serviciul s-a dat cu spray lacrimogen acțiune .pe care a intreprins-o Seicaru Viorel.

După ce .acesta a dat cu spray lacrimogen autoturismul avand geamurile închise domnul Seicaru a procedat si la închiderea ușii.

Consider ca domnul Seicaru ă dat cu spray lacrimogen întrucât Seicaru se simțea lezat de atitudinea persoanei vatamate care a continuat sa ne amenințe si sa lovească cu picioarele in usa autoturismului”, a explicat inculpatul judecătorului.

Palme la ceafă...

„Menționez ca eu impreuna cu colegii mei l-am intrebat pe domnul Seicaru daca urmeaza sa il conducem la secție si sa întocmim proces verbal de sesizare din oficiu pentru ultraj insa acesta mi-a explicat ca aceasta infracțiune nu este văzută foarte bine de către conducere.

Persoana vatamata după ce a fost introdusa in Dacia Logan si înainte sa se dea cu spray a fost lovita cu palmele la nivelul capului.

Nu pot preciza daca in acel moment si alt coleg de-al meu a exercitat.acte de violenta,-âWuhea violenta a domnului Seicaru a durat aproximativ 20 secunde, ulterior domnul SEICARU a dat cu spray lacrimogen in interior.

Cealalta persoana vatamata a fost introdusa in Dacia Logan tip cușca pe bancheta careia se afla o anvelopa insa nu pot preciza daca aceasta a fost pusa in poziția normala sau cu fata spre bancheta.

Din cate știu in acel autoturism nu s-a dat cu spray. Nu l-am auzit pe domnul Seicaru sa spună sa se dea si in acel autoturism cu spray.

Domnul Seicaru ne-a spus sa ne suim in autoturism si sa-l1 urmam, nu pot spune cine, ce a hotarat sau cum s-a luat aceasta decizie.

S-au format astfel doua echipe una compusa din trei autospeciale si o alta compusa din doua autospeciale in sensul in care persoana vatamata care a fost introdusa in autoturismul cu care efectuam patrula a plecat intr-o direcție insotita de.

Primul echipa era formata de Seicaru si doamna Stancu Elisabeta si a doua patrula era formata de mine si Radu Patrik si ultima din mine si Turcu Beatrice.

Domnul Dogaru era in patrula cu doamna Goghez iar atunci când noi am părăsit zona aceștia s-au dus la un OMW la toaleta, menționez ca domnul Dogaru George Alexandru nu ne-a urmat si nu a fost prezent ulterior la evenimentele ce s- au petrecut.

Domnul Seicaru nu ne-a spus unde urmeaza .sa mergem, ne-amdeplasat cateva minute pana in zona drumul Armanului intro zona relativ retrasa nepopulata in care se construiesc imobile.

Am oprit, toate autoturismele am coborât din mașini ani scos persoana vatamata care inca era ‘“incatusatâ din autoturism in sensul in care eu si Patrik am scos persoana care in continuare avea o atitudine agresiva fata de noi, in sensul in care ne înjura si ne amenința ca o sa ne bata. Pot preciza ca aceasta a încercat chiar sa ne lovească pe mine si pe ceilalți colegi.

Persoana vatamata a fost pusa pe iarba cu fata in jos, chiar in momentul acela nu ne-am pus probleme asupra acțiunilor pe care le întreprindem, am observat care era intenția domnului Seicaru.

In momentul in care persoana era așezata cu fata in jos șeful de schimb a luat o tomfa si i-a aplicat mai multe lovituri la nivelul membrelor inferioare. In acel moment vreau sa menționez ca nu am participat la lovirea persoanei vatamate, nici eu si nici ceilalți colegi.

In acel moment eu cu colegul meu Nine ne-am dat doi pași in spate, Patrik s-a indepartatn^u - mult spre unul dintre autoturisme si vreau sa menționez ca doamna Stancu cu doamna Turcu seț*' ’) aflau in dreptul autoturismelor.

Menționez ca singurul care a agresat persoana vatamata a fost domnul Seicaru. In ceea ce privește acțiunea vatamatoare s-a rezumat la lovituri cu bastonul in zona superioara, insa nu am observat ca aceasta sa fie descaltata si lovita in zona tălpilor, este posibil sa se fi intamplat asa ceva, menționez ca nu am știut cum sa reacționez in acel moment fiind șocat, am o experiența de 3 ani in cadrul organelor de politie”, a mai afirmat agentul în înstanță.

Încrederea oarbă...

„Intr-adevar domnul Nine era langa autoturismul persoanei vatamate, in momentul introducerii acestuia insa nu am observat sa o lovească si vreau sa precizez ca , chiar a incerta sa oprească acțiunea vatamatoare a domnului Seicaru.

Nu știu de ce colega mea, doamna Turcu a declarat ca as fi agresat persoana vatamata. La un moment dat au încetat lovirile după care șeful de schimb, domnul Seicaru intro acțiune intenționata a urinat pe persoana vatamata.

Referitor la episodul cu varsarea pungii de tutun pe persoana vatamata aceasta a exista intr- adevar sens in care șeful Seicaru efectuând un control corporal a descoperit o punga cu material ce semana a tutun, după ce a verificat conținutul acestuia a varsta intenționat tutunul pe fata acestuia.

Nu am denunțat fapta domnului Seicaru întrucât am mers pe mana acestuia crezând ca totul va fi bine, acesta fiind alaturi de noi.

Am efectuat sute de servicii sub comanda lui Seicaru, insa niciodată nu s-a mai procedat in acest mod. Nu am auzit ca domnul Seicaru sa fi spus ca ne vom deplasa la sine, ci doar mi-a comunicat sa urmez autospeciala condusa de el. referitor la modul in care eu impreuna cu ceilalți inculpați am petrecut cele 3-5 minute in care persoana vatamata a fost agresata menționez ca ne mișcăm de acolo acolo nu am intervenit fizic niciodată. I-am spus ceva de genul, stai, stop, opreste- te.

Menționez ca referitor la momentul introducerii persoanei vatamate in mașina, ulterior imediat s-a pulverizat de către domnul Seicaru cu spray, s-au inchis ușile, la fel si geamurile, pentru ca ulterior, intrucat persoana vatamata tipa si înjura sa deschidă portiera dreapta spate si aplice acestuia mai multe lovituri timp de 20-30 secunde.

Nu imi explic de ce doamna Turcu si persoana vatamata au declarat ca pe câmp au fost loviți de către toate persoanele de sex masculin.

Persoana vatamata a fost descatusata de către Nine Dorin si vreau sa menționez ca in prealabil inculpatul Seicaru intrucat suriâe£eIeIbM persoanei vatamate l-a scos din buzunarul acesteia si l-a aruncat pe camp. După ce acțiunea violenta a încetat, domnul Seicaru s-a suit in autoturism pentru a parași zona, lucru pe care I-am făcut si noi.

Doamna Turcu a ramas impreuna cu doamna Stancu in dreptul unei mașini fiind la aproximativ 10 m de locul in care se afla persoana vatamata. Zona respectiva nu este luminata si nu știu daca doamna Turcu avea posibilitatea sa observe ce se intampla”, a mai explicat inculpatul la Tribunal.